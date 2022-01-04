桃園機場4人染疫 指揮中心推斷2種可能傳播路徑

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎、張茗喧台北4日電）桃園機場爆發4例COVID-19本土個案，指揮官陳時中今天說，可能途徑從入境確診者傳染防疫計程車司機開始，或者行李轉盤區旅客眾多，清潔人員在打掃時遭感染。

中央流行疫情指揮中心今天公布，桃園機場出現4名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診本土病例，包含3名搭同班交通車的機場清潔員，及1名近期曾先後載過2名確診旅客的防疫計程車司機。

陳時中今天在疫情記者會上說明，最早確診的清潔員（案17230）初判感染Omicron變異株，且曾在跨年前在桃園市忠貞市場擺攤。

媒體追問案17230可能的感染源，以及是否遭其他清潔員或計程車司機感染。陳時中說，目前不敢斷言，但若從過往經驗來看，較晚確診的2名清潔員以及防疫計程車司機Ct值較高，代表病毒量較低，懷疑是較早染疫，但尚無法直接判定。

至於病毒是否可能來自社區，陳時中說，因清潔員家人並未確診，故這種可能性相對低，但尚無定論。

媒體追問，清潔員是否可能不是從機場染疫，而是在市場擺攤時感染。陳時中說，任何可能性都有，目前也不敢任意排除，必須透過大規模採檢、基因定序比對或更清楚疫調，才能將圖像漸漸勾勒出來。

疫情指揮中心宣布，4日新增確診4例本土病例，包含3名桃園機場停車場清潔員，以及1名防疫計程車司機。（中央社製圖）

陳時中則透露2種可能的傳播路徑，不排除是染疫的入境旅客傳染給計程車司機，司機使用廁所時污染環境，清潔員接觸後感染，搭乘交通車巴士時再傳給其他清潔員。

陳時中說，另1種路徑也可能是行李轉盤區旅客多，清潔員打掃環境時感染，再傳給同車的2名清潔員，其中1人清理停車場廁所也可能污染環境，防疫計程車司機如廁時接觸環境而染疫。

陳時中說，案17230清潔的停車場廁所等場所，已進行環境採檢；他強調，各種傳染途徑都有可能，會將任何可能性列入思考判定內，盼早日釐清。

陳時中說，目前同班交通車仍有4人待採檢，重點是將待採檢者盡快找回來採檢並隔離開來。

此外，目前忠貞市場周邊已開設3處採檢站，若採檢需求量就多開幾現採檢，一定會滿足民眾採檢需要。

媒體另詢問，目前社區疫情有風險，是否會重啟社區採檢站，陳時中說，桃園市、台北市政府會依照風險與需求開設採檢站，若沒有特別風險，就是依照原有醫院與採檢站規劃，目前採檢量並未暴增，維持每天2萬多件。（編輯：陳清芳）1110104