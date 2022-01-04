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疫情9/300

疫苗數位證明存Apple Wallet帶著走 3步驟搞定

2022/1/4 11:55（1/4 12:20 更新）
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台灣民眾可將疫苗數位證明存入Apple Wallet隨身帶著走，中央社教你3步驟搞定。（圖取自DIGITAL Covid Pass網頁getcovidpass.eu）
台灣民眾可將疫苗數位證明存入Apple Wallet隨身帶著走，中央社教你3步驟搞定。（圖取自DIGITAL Covid Pass網頁getcovidpass.eu）
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（中央社網站4日電）台灣加入「歐盟數位新冠證明」系統後，中央流行疫情指揮中心開放民眾下載「數位新冠病毒健康證明」，未來至歐盟等國，只要出示QR code證明，就可縮短入境查驗時間。除了下載至手機平板或列印成紙本之外，民眾還可將其存入Apple Wallet中，隨身攜帶更便利。中央社整理3步驟，教你輕鬆完成。

步驟1：申請數位證明QR code

只要曾在國內接種疫苗或進行PCR檢驗者，可至衛福部「數位新冠病毒健康證明申請網頁」，選擇登入身分與方式，並輸入個人資料。

民眾至申請頁面選擇身分。（圖取自衛福部網頁mohw.gov.tw）
民眾至申請頁面選擇身分。（圖取自衛福部網頁mohw.gov.tw）
選擇登入方式。（圖取自衛福部網頁mohw.gov.tw）
選擇登入方式。（圖取自衛福部網頁mohw.gov.tw）
輸入資料驗證身分。（圖取自衛福部網頁mohw.gov.tw）
輸入資料驗證身分。（圖取自衛福部網頁mohw.gov.tw）
取得「數位新冠病毒健康證明」QR code。（圖取自衛福部網頁mohw.gov.tw）
取得「數位新冠病毒健康證明」QR code。（圖取自衛福部網頁mohw.gov.tw）

步驟2：上傳數位證明QR code、存入Apple Wallet

以手機開啟DIGITAL Covid Pass網站，按下CREATE YOURS，掃描或上傳數位證明QR code。上傳後，在跳出的畫面上選擇Add to Wallet。

在DIGITAL Covid Pass網站上按下CREATE YOURS。（圖取自DIGITAL Covid Pass網頁getcovidpass.eu）
在DIGITAL Covid Pass網站上按下CREATE YOURS。（圖取自DIGITAL Covid Pass網頁getcovidpass.eu）
掃描或上傳數位證明QR code。（圖取自DIGITAL Covid Pass網頁getcovidpass.eu）
掃描或上傳數位證明QR code。（圖取自DIGITAL Covid Pass網頁getcovidpass.eu）
上傳完QR code，選擇Add to Apple Wallet。（圖取自DIGITAL Covid Pass網頁getcovidpass.eu）
上傳完QR code，選擇Add to Apple Wallet。（圖取自DIGITAL Covid Pass網頁getcovidpass.eu）

若使用桌機進入DIGITAL Covid Pass網站，按照上述步驟上傳完QR code後，點選Save to iPhone。

若使用桌機版本，上傳完QR code後，點選Save to iPhone。（圖取自DIGITAL Covid Pass網頁getcovidpass.eu）
若使用桌機版本，上傳完QR code後，點選Save to iPhone。（圖取自DIGITAL Covid Pass網頁getcovidpass.eu）
用手機根據指示掃描QRcode，即跳轉至Apple Wallet並存入。（圖取自DIGITAL Covid Pass網頁getcovidpass.eu）
用手機根據指示掃描QRcode，即跳轉至Apple Wallet並存入。（圖取自DIGITAL Covid Pass網頁getcovidpass.eu）

步驟3：至Apple Wallet查看數位證明

完成後，疫苗數位證明即會顯示於Apple Wallet主頁面。（中央社）
完成後，疫苗數位證明即會顯示於Apple Wallet主頁面。（中央社）

歐盟數位新冠證明系統截至去年12月22日已有60國加入，包括新加坡、瑞士、泰國、英國等，民眾入境這些國家時，只要出示QR code就能縮短查驗時間。1110104

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