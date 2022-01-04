提升疫苗接種意願 地方政府5日起可提供200元衛教品

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疫情指揮中心表示，各地方政府5日起可提供18歲以上民眾200元（含）以下衛教品，以鼓勵民眾完成接種2劑COVID-19疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北4日電）中央流行疫情指揮中心今天表示，各地方政府自2022年1月5日至1月31日前，可提供18歲以上民眾200元（含）以下衛教品，以鼓勵民眾踴躍完成接種2劑COVID-19疫苗。

據指揮中心統計，1月3日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種3萬9485人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑80.04%、第2劑69.30%、基礎加強劑接種率0.02%、追加劑接種率0.70%。

指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中表示，截至2022年1月3日為止，我國COVID-19疫苗第1劑接種率約80%，第2劑接種率約69%，為因應國際疫情持續嚴峻及Omicron新型變異株之威脅增加，接種涵蓋率仍須再提升。

為加速國人完成2劑接種，提升尚未接種第1、2劑COVID-19疫苗民眾接種意願，1月5日起至1月31日止，地方政府可提供民眾200元（含）以下衛教品，以提升接種意願，儘速獲得完整免疫保護力。

（指揮中心提供）

目前COVID-19疫苗由地方政府衛生局指定/安排之合約醫療院所或衛生所進行接種，鼓勵尚未接種過任何1劑COVID-19疫苗及符合接種間隔但尚未完成2劑COVID-19疫苗接種民眾，請儘速前往COVID-19疫苗合約醫療院所接種。

陳時中說明，目前國內各廠牌COVID-19疫苗供應充分，民眾可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網，「COVID-19疫苗接種院所單元」，運用「COVID-19接種院所地圖」及各地方政府衛生局公告COVID-19疫苗接種合約醫療院所以及車站等隨到隨打疫苗接種站，就近前往接種。

陳時中提醒，滿18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書。若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

另依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，接種COVID-19疫苗應與流感疫苗等其他疫苗間隔至少7天，亦請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分證件。

如為接種第2劑COVID-19疫苗者亦請攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。（編輯：陳仁華）1110104