疫苗涵蓋率破8成仍不夠 陳時中：國際疫情飆高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北3日電）全台第1劑COVID-19疫苗涵蓋率已破8成，近來變種病毒Omicron在國際間掀起新一波疫情，頻頻造成突破性感染，中央流行疫情指揮中心呼籲民眾盡快完成完整疫苗接種，符合資格者施打第3劑。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會宣布，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種人口涵蓋率第1劑達80％，第2劑為69.13％。

至於施打第3劑疫苗，是讓免疫不全及免疫力低下病患施打2劑後間隔28天，做為「基礎加強劑」；或做為一般人接種第2劑5個月後的「追加劑」。目前「基礎加強劑」接種率0.02％、「追加劑」接種率為0.67％。

最近每天新增境外移入個案居高不下，以來自美國佔大多數，對於否將美國列入重點高風險國家，陳時中回應，再區分是否為高風險意義不大，再區分是否為高風險意義不大。

他說，現在世界各國幾乎都是高風險國家，如美國近1週單日新增平均約40萬例、甚至達50萬例；法國人口僅美國的1/5，但單日確診也高達約20萬例，英國、西班牙、義大利、澳洲等國確診數也飆高，各國疫情都在爆發中，

但是南非、波札那等10國仍被列為重點高風險國家、尚未移除，陳時中說，是考量上述國家可能是COVID-19新種病毒Omicron的發源地，且上述國家的檢驗量能相對較弱，仍需提高警覺，故尚未移除。

媒體也提問目前駐外單位確診染疫狀況，陳時中說，現在國際疫情嚴重，因外館工作須要接觸民眾，即便有分流上班，但仍染疫情況仍免不了，指揮中心會跟外交部確認，

南非研究顯示感染Omicron者多為輕症、且多為年輕女性。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，目前統計國內確診感染Omicron者，以20至40歲的年齡層最多，但因大多為境外移入，可能與春節專案自國外返台者，以長期在海外工作或求學的年輕民眾較多有關。

羅一鈞也說，目前感染Omicron者皆為輕症或無症狀，並無中重度患者；觀察到男女確診狀況並無明顯差異，重點是觀察Omicron是否入侵社區，或侵襲年長者或患有慢性病等高風險族群。

陳時中補充，目前觀察Omicron輕症較多，有2種論述，一種是因病毒本質如此，另一種則是因全世界疫苗接種較多，相對重症較少。

陳時中建議，國內民眾一定要做好個人基本防疫，盡快接種第1、2劑COVID-19疫苗，若能接種第3劑，也速接種，對於減緩重症與死亡狀況有很大助益。

媒體另詢問，有民眾投訴已完整接種2劑COVID-19疫苗，到醫院陪病仍被要求PCR採檢。羅一鈞說明，完整接種者陪病得免篩檢的規定，已於去年12月14日發文告知醫療院所，可能醫院尚在處理行政流程，或者該陪病單位有特殊考量，認為仍須陪病篩檢，此舉未違反規定。（編輯：陳清芳）1110103