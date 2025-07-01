欠稅大戶共欠逾828億元 黃任中家族欠34億居首

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（中央社記者張璦台北1日電）財政部今天公布最新欠稅大戶名單，熟面孔「穩坐」其中，其中個人戶方面，已故股市聞人黃任中家族毫無懸念連霸，合計欠稅超過新台幣34億元。此外，個人前20大欠稅戶中，江昭一新進榜，企業前20大部分，遠向建設亦新入列。

為有效防止重大欠稅並加強稅捐徵起，稅捐稽徵機關依法於每年7月1日公告個人累計欠稅超過新台幣1000萬元，或營利事業累計欠稅超過5000萬元的確定案件。

財政部及各稅捐稽徵機關今天依規定公告重大欠稅案件，2025年度全國公告件數計868件，金額約828.23億元，與2024年公告資料相較，件數減少47件、金額減少66.89億元。

欠稅案件的追稅期包含「徵收期」加「執行期」，2007年修法，明訂「執行期」最長10年，加上「徵收期」5年，換言之，前後最長可追稅15年。

財政部官員說明，這次件數、金額減少，主要原因之一在於2007年3月5日以後移送執行的部分案件，執行、徵收期間超過15年，因而註銷所致；自2022年開始的往後年度，註銷案件將逐漸增加。舉例黃任中之子黃若谷案件，積欠遺產稅加計罰鍰逾19億元，由於追稅期已過，2022年未列在重大欠稅名單。

攤開今年欠稅大戶名單，個人戶前3大並未更動。黃任中以積欠綜合所得稅加計罰鍰總金額逾19億5475萬元續居首；其次是高雄黃承志家族，欠綜所稅和遺產稅逾15億2253萬元；第3名是黃任中姐姐夏黃新平欠綜所稅12億7469萬元。

多年來黃任中家族「穩坐」重大欠稅案件名單，他本人在電子產業發跡，投資金融、地產及股票，並在1995年出脫早年低價買進的遠東航空股票，資產暴增成為家喻戶曉的股市名人。

黃任中在2004年去世，身上背負高達數十億元欠稅，關鍵之一在於出售遠東航空股票過程，被國稅局認定有規避綜所稅的問題，並將姐姐夏黃新平及黃燕平兩人一併捲入相關欠稅案中。在這次公布的名單中，黃任中家族，包含本人、兩名姐姐，合計欠稅逾34億元。

另外，這次公布的個人欠稅戶中，第15名江昭一首度進榜，欠綜所稅3億2070萬元，此案主因江昭一涉及以股權移轉規避個人營利所得，短漏報營利所得，經核定需補稅。

至於企業欠稅大戶，同樣都是舊面孔，但排名稍有變動，2024年居第1企業欠稅大戶的環亞大飯店，今年滑落至第11名，積欠營利事業所得稅、營業稅、房屋稅、地價稅，欠稅、罰鍰合計7.1億元，與去年公告的21.8億元相差逾14億元，主因有部分稅款追稅期屆滿。

去年排名第2的松竹皇宮大酒店，今年升至榜首，積欠營所稅、營業稅，欠稅與罰鍰合計11億6831萬元；今年第2名為紅頂酒家欠營所稅、營業稅，欠稅、罰鍰共10億9822萬元；第3名為博達科技股份有限公司欠營所稅、營業稅，欠稅、罰鍰合計10億8948萬元。

此外，遠向建設亦因欠營所稅8.3億元，居第7大企業欠稅大戶。

財政部強調，清理欠稅為各稅捐稽徵機關重點工作之一，除藉公告重大欠稅案件督促欠稅人依法履行納稅義務外，財政部與法務部建立合作機制，各稅捐稽徵機關亦與法務部行政執行署所屬各分署加強聯繫協調，積極查調納稅義務人可供執行財產送行政執行機關運用。

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財政部說明，對有繳納能力卻故意隱匿財產的欠稅人，積極追查其動向，將所查得的欠稅人相關資料提供行政執行機關參考，並配合行政執行機關拘提、管收欠稅人。

財政部呼籲欠繳稅捐的納稅義務人，儘速向欠稅案件管轄稅捐稽徵機關洽詢繳稅事宜，如果有財務困難，可向行政執行機關申請核准分期繳納稅款，如期繳納者，稅捐稽徵機關即不予公告其欠稅資料。（編輯：楊凱翔）1140701