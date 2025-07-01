陳由豪未列欠稅20大個人榜 財政部：3.76億追稅期滿註銷

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（中央社記者張璦台北1日電）前東帝士集團總裁陳由豪欠稅超過新台幣4.3億元，2024年居個人欠稅大戶第11名。不過，根據財政部今天公布的最新前20大個人欠稅戶名單，陳由豪已不在列，主因其約3.76億元欠稅款的追稅期屆滿。

財政部及各稅捐稽徵機關今天依規定公告重大欠稅案件（個人累計欠稅超過1000萬元，或營利事業累計欠稅超過5000萬元），2025年全國公告件數計868件，金額約828.23億元，與2024年公告資料相較，件數減少47件、金額減少66.89億元。

欠稅案件的追稅期包含「徵收期」加「執行期」，2007年修法，明訂「執行期」最長10年，加上「徵收期」5年，換言之，前後最長可追稅15年。

財政部官員指出，這次公告件數、金額減少，主要原因之一在於2007年3月5日以後移送執行的部分案件，執行、徵收期間超過15年，因而註銷所致；自2022年開始的往後年度，註銷案件將逐漸增加。

根據2024年公告的前20大個人欠稅戶名單，多年前潛逃中國的陳由豪居第11名，積欠綜合所得稅4億3259萬5309元， 不過，由於其部分欠稅款項因追稅期間屆滿而註銷，使陳由豪今年跌出前20大之列。

儘管陳由豪不在前20大名單，但因他所欠稅額仍超過1000萬元，所以仍在公告範圍內。

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據2025年公告，陳由豪欠稅5630萬7340元，換言之，此案因追稅期滿註銷稅額約3.76億元。

此外，除欠稅大戶之外，企業如果違反環保、勞工、食安等ESG（環境保護、社會責任、公司治理）相關法規，不只會被追回原享有的租稅優惠，財政部也會在每年7月1日揭露名單。不過，官員指出，由於今年度沒有追回租稅優惠案件，因此不會公告。（編輯：楊凱翔）1140701