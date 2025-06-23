遺產稅未繳 猴硐車站旁8萬坪土地將拍賣

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（中央社記者王朝鈺新北23日電）經營酒店的蕭姓男子過世後留下猴硐車站旁近乎整座山頭高達8萬坪、價值逾新台幣億元土地，由於遺產稅逾500萬元無人處理，行政執行署將於30日拍賣共9筆土地。

法務部行政執行署宜蘭分署今天表示，蕭男生前在基隆經營有女陪侍的咖啡廳（酒店）獲利豐厚，買下新北市瑞芳區猴硐車站周邊大量土地，民國93年辭世後，因土地已設定抵押逾3000萬元衍生民間債務問題，子女均拋棄繼承，法院選任遺產管理人，遺產稅500萬餘元無人處理，移送宜蘭分署執行。

宜蘭分署指出，書記官4月會同地政人員現場執行時，發現「整座山都他（蕭男）的」，占地超過8萬坪、土地價值逾億元，這次拍賣9筆土地分為4標，每標坪數均逾萬坪，各以底價3800萬元、4000萬元、3950萬元、4000萬元首拍，換算每坪最高不超過3200元，將於30日上午11時，在基隆辦公室拍賣，拍定後，所得款項將用來清償稅款及民間欠款。

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此外，宜蘭分署表示，中國金屬化工股份有限公司名下新北市金山區陽金段萬坪廠區已荒廢多時，因欠繳房屋、地價稅逾200萬元未繳納，這次也將以底價5億9346元首拍。

另外，宜蘭分署指出，基隆欠稅大戶第1名欣偉傑建設股份有限公司位於基隆市安樂區基金一路社區2個平面停車位，這次也將以底價274萬元降價拍賣。（編輯：方沛清）1140623