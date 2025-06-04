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男欠繳罰單等691筆 礁溪菜園580萬元拍定

2025/6/4 11:53（6/4 12:31 更新）
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新北市沈姓男子欠繳包含326筆交通罰單及稅款等共691筆，累積金額達新台幣70萬餘元，名下位於宜蘭縣礁溪鄉白雲三路土地（圖）持分遭法拍，3日以580萬元拍定，沈男的欠款也因此將全部清償。（行政執行署宜蘭分署提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年6月4日
新北市沈姓男子欠繳包含326筆交通罰單及稅款等共691筆，累積金額達新台幣70萬餘元，名下位於宜蘭縣礁溪鄉白雲三路土地（圖）持分遭法拍，3日以580萬元拍定，沈男的欠款也因此將全部清償。（行政執行署宜蘭分署提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年6月4日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭4日電）新北市67歲沈姓男子欠繳包含326筆交通罰單及稅款等共691筆逾新台幣70萬元，名下位於宜蘭縣礁溪鄉土地持分遭法拍，昨天以580萬元拍定，沈男的欠款也因此將全部清償。

法務部行政執行署宜蘭分署今天表示，沈男因欠繳使用牌照稅、通行費、交通罰鍰、健保欠款共691筆，累積金額達70萬餘元，名下位於宜蘭縣礁溪鄉白雲段114地號的土地持分，昨天下午以底價516萬元進行三拍。

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宜蘭分署指出，土地目前作為菜園使用，位在宜蘭縣礁溪鄉白雲三路30巷61弄，全部面積約227坪，沈男持分1/3約占75坪，以三拍底價換算每坪約6萬餘元，最後以超過底價的580萬元拍定，沈男欠繳的交通欠款等，將因這次拍賣全部清償。

宜蘭分署表示，民眾如接到交通罰鍰等繳款通知，務必在期限內繳納，若有經濟困難，應聯繫執行分署說明財產狀況，尋求以分期等方式處理，切勿置之不理，以免遭扣薪、扣存款，甚至執行愛車、不動產拍賣，得不償失。（編輯：張銘坤）1140604

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