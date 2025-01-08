新北分署114年首場法拍 58.4坪華廈溢價12%標出

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（中央社記者趙敏雅新北8日電）法務部行政執行署新北分署昨天舉行今年第一場聯合拍賣會，其中58.4坪、位在新北市新莊區瓊林南路某華廈為第4拍，底價新台幣1337萬元，最終以1500萬1000元拍定，溢價達12%。

新北分署表示，這次聯合拍賣會不動產買氣熱絡，其中新北市永和區保福路某公寓屋齡38年，坪數約28坪，持分為1/8，因義務人欠繳拒絕酒測罰鍰及無照駕駛、違規停車等多筆交通罰鍰等遭到強制執行，現為空屋，這次第3拍，以109萬89元拍定。

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另外，拍賣新北市永和區文化路巷弄內土地，使用分區為住宅區，坪數約4.5坪，持分為1/2，由某建設公司以通訊投標方式出價228萬1元拍定。

新北分署指出，還有新北市樹林區福德街土地及板信、華泰、太電等實體股票拍定。這次拍賣所得總計1845萬5751元，其餘未拍定物將擇期再拍賣，相關資訊將公布在新北分署官網。（編輯：戴光育）1140108