台中男酒後刺死女友 判刑16年6月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北1日電）男子劉意涵跨年夜飲酒後與李姓女友起口角，持水果刀刺殺女友，致其失血過多身亡。一、二審均依殺人罪判處劉男有期徒刑16年6月，日前最高法院駁回上訴定讞。

一審台中地方法院判決指出，民國112年12月31日跨年夜，劉男在台中市后里區租屋處飲酒，因細故與李女起爭執，劉男心生不滿，從桌上拿起水果刀朝李女胸口連刺3刀，李女倒臥床邊，血流不止。

劉男室友發現地上大攤血跡，立即報警並通報救護人員，將李女送醫急救，但因失血過多宣告不治。案經台中地檢署起訴，並適用國民法官參審。

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一審認為，劉男曾犯恐嚇等刑案，行為構成累犯，依法加重其刑，審酌其僅因細故爭執而行凶，使李女與家屬天人永隔，罪責深重，雖坦認犯行，但除開庭時致歉，並未有積極彌補的作為，考量李女家屬意見，判處16年6月徒刑。

案經劉男上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理，二審認為，一審量刑合乎罪責原則，未裁量不當，據此駁回上訴。劉男再上訴，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1140701