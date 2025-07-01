43人登山團攀東卯山 65歲男團員走失山谷尋獲屍體
2025/7/1 11:51
（中央社記者趙麗妍台中1日電）43人登山團6月29日攀登台中和平區東卯山步道，團員65歲許姓男子走失，消防局獲報展開搜索，今天上午在裡冷橋乾溪溝上方200公尺發現許男，明顯死亡，後續交警方處理。
來自新北市43人登山團，包車到和平區東卯山登山，行經東卯山登山步道3.5公里處，發現團員65歲許姓山友迷路失蹤，趕忙通報消防局，請求救援。
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台中市消防局今天表示，29日下午5時17分接獲通報，派遣和平、谷關分隊，出動消防車2輛、消防人員4名前往救援，並出動無人機、搜救犬協助搜訓；30日搜救人員在東卯山3.5公里步道至德芙蘭步道間搜索，並未發現。
7月1日上午8時5分在裡冷橋乾溪溝上方200公尺發現男子屍體，已呈現僵硬、明顯死亡，搜救人員在9時將男子屍體搬運至台8線，交由勤區員警及家屬；警方將男子屍體移至東勢殯儀館，報請台中地檢署檢察官相驗處理。（編輯：陳仁華）1140701
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