退撫基金前5月虧損453.19億元 收益率負4.52%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北1日電）公務人員退休撫卹基金管理局今天公布最新基金操作績效，今年度截至4月底，實際收益數新台幣負453.19億元，實際收益率負4.52%。

公務人員退休撫卹基金管理局按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。

根據公務人員退休撫卹基金管理局最新資料，民國114年截至5月底的基金運用情形，整體基金收益數負453.19億元，期間實際收益率負4.52%。其中，自行經營的固定收益負83.08億元，收益率負2.39%；資本利得收益數為負148.17億元，收益率負7.67%；委託經營部分收益數為負221.94億元，期間收益率為負4.81%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

退撫基金配置部分，截至5月止，國內投資金額為5204.66億元，配置比例為53.33%；國外投資金額為4554.59億元，配置比例為46.67%。

截至今年5月底止，台灣10年期公債平均殖利率為1.60%（期間化為0.67%）、台灣加權股價指數下跌7.33%、MSCI全球指數上漲5.32%、彭博全球綜合債券指上漲5.28%。（編輯：張若瑤）1140701