台灣首現Omicron本土個案2例 北市防疫旅館群聚

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北3日電）台北市某防疫旅館去年底出現3名「有時序性」COVID-19確診者，皆感染Omicron。指揮中心今天宣布定調為群聚，其中2名境外移入病例改列本土，是台灣首現Omicron本土個案。

台北市某防疫旅館去年12月底出現3名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，分別為案17058、案17085、案17099。指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，去年12月28日及12月30日公布的2例（案17058、案17099）境外移入病例經疫調後改判為本土病例，為案17085相關感染。

陳時中表示，確定3人都染Omicron變異株，雖然有2到4個位點差異，但仍無法排除群聚感染可能性。現階段判定為案17085個別傳染案17058、案17099，屬於旅館內感染，所以將2名境外移入個案改列本土病例。

陳時中強調，這起北市防疫旅館Omicron群聚事件，不是完全一定是群聚案，只是依循手中的資訊判定，做出推論。

他進一步說明，案17058及案17099分別自中國深圳、日本入境，現階段兩地區境內都沒有Omicron本土個案，推定上述兩個案當地染疫，帶Omicron病毒返台可能性相對較低。

至於被推論為感染源的案17085，則是自美國入境，當地已有上千例本土個案報告，在美國感染Omicron，再進一步將病毒帶回台灣的可能性相對較高；再者，全基因定序方面而言，案17085與案17058有2位點差異，案17058與案17099有4位點不同，判定案17085感染其他2人可能性高。

另外，陳時中提到，案17085的Ct值從16升到27，應該處於感染後段，比較這樣Ct值變化，案17085染疫時間應該相對較早，以上述資料分析，案17058、案17099應該是在旅社內受感染，判定此防疫旅館染疫事件為群聚案。

案17058、案17099由原先的境外移入改為本土個案，意味著案17058、案17099成為台灣首兩例Omicron本土個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充說明，除2例本土Omicron病例，本週截至目前新增29例Omicron境外移入個案，現階段國內累計89例Omicron境外及2例Omicron本土病例。

媒體詢問，如何判定2例Omicron本土個案感染源。陳時中表示，考量防疫旅館群聚3名個案分別住在5樓及6樓，確實可能是員工交叉感染造成污染環境，但也不排除空氣傳播，據疫調報告，暫無發現3個案在防疫旅館時有擅自外出或不正當接觸等違規行為。（編輯：管中維）1110103