家長確診幼兒園急停課 密切接觸7人採檢皆陰性【更新】

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指揮中心2日表示，案17181密切接觸者有7人，立即進行隔離採檢，個案孩子就讀的台北市幼兒園停課2天。（指揮中心提供）

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北2日電）國內今天新增一起「高度懷疑」防疫旅館群聚事件，其中一名個案已完成14天檢疫返家，個案孩子就讀的幼兒園立即停課2天，將調閱實聯制及警政足跡，持續匡列與採檢，其中7名密切接觸者採檢結果皆陰性。

繼台北市某防疫旅館出現疑似COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron群聚，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，台北市又新增一起「高度懷疑」防疫旅館群聚事件，現階段初步基因定序為最早在印度發現的Delta變異株。

陳時中表示，這兩起防疫旅館染疫案並非同一起事件，這起疑似防疫旅館Delta群聚事件，2名個案（案16941、案17181）都是住在此旅館3樓，房間比鄰，且入住時間具重疊性，懷疑為防疫旅館內的群聚事件。

案16941入住於3007房，選擇春節檢疫專案10+4方案，入住防疫旅館日期為去年12月19日至12月21日，無症狀，確診日為12月22日，Ct值為23.8，初步基因定序為Delta株。

案17181入住於3006房，選擇14天都在防疫旅館檢疫，入住日為去年12月12日至12月26日，發病日為12月24日，自覺有症狀，使用快篩結果為陽性，就醫於今天確診，Ct值為18.1。

值得注意的是，案17181返家後密切接觸者包含母親、妻子及3名小孩及1名保母，立即進行隔離及採檢，採檢結果最快今天傍晚出爐；個案年紀最大的孩子就讀幼兒園，幼兒園立即停課2天，將調閱實聯制及警政足跡，持續進行匡列與採檢。

另外，陳時中說，初步判定案16941傳染案17181可能性相對較高。此防疫旅館工作人員匡列合計10人，其中9人才成採檢，1人待採檢，現階段已知其中7人並無參與跨年活動，其餘相關資訊持續進行疫調。

台北市近期相繼出現2起疑似防疫旅館群聚事件，陳時中說，持續對防疫旅館作為進行檢討，針對疑似防疫旅館Delta群聚事件，初步清空同樓層住客，現階段首要任務仍是爭取時間替個案周圍接觸者進行採檢，釐清傳播狀況。（編輯：管中維）1110102