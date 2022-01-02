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案17181北市家長確診足跡至幼兒園 165童全採檢

2022/1/2 16:43（1/2 18:04 更新）
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台北市某防疫旅館疑現群聚感染，其中案17181有接送小孩上課但未進校園，幼兒園立即停課2天，165名學童與教職員22人都將採檢。（台北市政府提供）
台北市某防疫旅館疑現群聚感染，其中案17181有接送小孩上課但未進校園，幼兒園立即停課2天，165名學童與教職員22人都將採檢。（台北市政府提供）
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（中央社記者陳怡璇台北2日電）北市某防疫旅館疑現群聚感染，初步基因定序為最早在印度發現的Delta變異株，其中案17181有接送小孩上課，但未進校園，幼兒園立即停課2天，165名學童與教職員22人都將採檢。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，台北市副市長黃珊珊、教育局副局長陳素慧等說明北市再現疑似防疫旅館群聚事件。

黃珊珊表示，此疑似群聚案中的案17181有接送小孩去幼兒園，此幼兒園今天上午已完成清消，3及4日停課2天，等待疫調及檢驗結果。

陳素慧指出，經確認，案17181僅送孩子到校門、未進入園內，而幼兒園5個班級加1個2歲孩童的班級共165名孩童，與教職員22人都會擴大採檢，教職員皆打滿2劑COVID-19疫苗。

媒體提問，此幼兒園與國小校地相連，國小是否也要一併停課。對此，黃珊珊表示，幼兒園與國小出入口不一樣，也不會共用公共區域，現在先處理幼兒園的部分，且案17181的孩子上課與活動都有戴口罩。

黃珊珊指出，案17181足跡只有幼兒園、超商、早餐店，且都已清消完畢，因為個案是在中國大陸工作，回台後基本都在家。

在採檢人數方面，截至今天中午，採檢旅館同樓層及上下1樓的房客共25人、旅館員工10人、幼兒園老師4人、學生29人。黃珊珊表示，如果個案子女採檢結果為陽性，相關師生就會被匡列居家隔離。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，台北市新增1起「高度懷疑」防疫旅館群聚事件，現階段初步基因定序為最早在印度發現的Delta變異株。（編輯：戴光育）1110102

（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
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