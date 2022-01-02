北市：將公告防疫旅館員工打第3劑 否則考慮開罰

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台北市副市長黃珊珊2日表示，下週將公告防疫旅館員工應打第3劑疫苗，否則考慮開罰。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者陳怡璇台北2日電）台北市防疫旅館再現疑似群聚感染事件，副市長黃珊珊表示，下週將公告，防疫旅館員工一旦可以打第3劑疫苗就要打，否則考慮開罰；目前正在清查該旅館的空調與人員動線等。

繼台北市某防疫旅館出現疑似COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron群聚，中央流行疫情指揮中心下午宣布，北市又新增一起「高度懷疑」防疫旅館群聚事件，現階段初步基因定序為最早在印度發現的Delta變異株。

台北市政府下午舉行疫情記者會，副市長黃珊珊指出，這起疑似群聚案中的案17181，在防疫旅館隔離期滿後返家進行7天自主健康管理，到第6天因身體不適，用家用快篩劑發現陽性，才就醫並確診。

黃珊珊說，因案17181在旅館檢疫的隔壁房有另名確診者案16941，有可能是旅館內群聚，市府不排除任何可能，但也不做任何假設，清查完旅館狀況會再報告。

黃珊珊指出，市府下週將公告，防疫旅館人員一旦2劑疫苗間隔期滿、可打第3劑了就要去打，不然考慮開罰。

黃珊珊說，北市對防疫旅館本就會每個月巡查與評鑑，自從上次疑似Omicron群聚案後，北市加強巡查，並嚴格要求員工教育訓練、落實標準作業程序，尤其是分離乾淨區與汙染區。

此外，市府這幾天已與空調專家查核旅館內通風設計，會輔導硬體有問題的旅館改善，若不能改善將考慮不讓旅館收住檢疫旅客。

媒體提問案17181在去年12月24日有症狀為何還能解隔離，黃珊珊表示，個案當天有頭痛症狀，但採檢為陰性，個案本人也覺得可能是天氣太冷的緣故，「當時採檢陰性的話也沒道理把他留下來」。（編輯：李錫璋）1110102