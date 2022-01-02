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疫情62/300

法國COVID-19累計確診破1000萬 全球第6國

2022/1/2 05:16（1/2 08:00 更新）
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法國COVID-19累計通報確診1日達1019萬1926例，成為染疫人數突破1000萬大關的全球第6個國家。圖為巴黎凱旋門前臨時搭建的檢測帳篷。（中央社檔案照片）
法國COVID-19累計通報確診1日達1019萬1926例，成為染疫人數突破1000萬大關的全球第6個國家。圖為巴黎凱旋門前臨時搭建的檢測帳篷。（中央社檔案照片）
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（中央社巴黎1日綜合外電報導）今天公布的官方數據顯示，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，法國累計通報確診達1019萬1926例，成為染疫人數突破1000萬大關的全球第6個國家。

染疫人數超過1000萬的其他5個國家依序是美國、印度、巴西、英國和俄羅斯。

法國衛生當局今天通報，過去24小時新增21萬9126人確診感染COVID-19，連續第4天新增染疫人數超過20萬例。

今天新增染疫人數是歷來第2高，僅次於前一天創下的23萬2200人確診紀錄，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）當天警告，由於最近感染人數暴增，未來幾週勢必會很艱難。

法國境內新增病例的7日移動平均數，攀升至歷來最高的15萬7651例，於一個月內躍增至將近5倍。

此外，過去24小時新增110人染疫不治，累計病故增至12萬3851人，排名全球第12高。每日新增死亡的7日移動平均數達186例，是自5月14日以來新高。

過去24小時新增96人染疫住院，住院病患增至1萬8811人，為7個多月以來最高數字，但仍僅為2020年11月創紀錄3萬3497人住院的將近半數而已。（譯者：劉學源）1110102

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