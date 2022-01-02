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疫情64/300

英格蘭通報新增16萬2572人染疫 創單日新高

2022/1/2 02:26（1/2 07:19 更新）
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（中央社倫敦1日綜合外電報導）官方資料顯示，英格蘭今天通報新增16萬2572人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），創單日新高紀錄，前一天為16萬276人染疫。

最新數據也顯示，英格蘭地區今天新增154人於確診28天內不治，較前一天的178死減少。

英國的疫情更新數據，通常也涵蓋蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭地區，但今天的資料卻非如此，因為新年週末的通報安排不同。

最新疫情通報再度確認去年12月英國各地染疫人數一再創新高趨勢，主要是由於Omicron變異株快速擴散。但相較於先前幾波疫情，染疫住院和不治人數一直維持在較低水準。

蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭全都實施諸如夜店關門、酒吧社交距離規範以及限制聚會人數等防疫限制。但境內居民占英國人口逾80%的英格蘭地區，卻未祭出任何限制措施。英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）先前表示，任何新限制措施，都只會是「萬不得已最後手段」。（譯者：劉學源）1110102

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