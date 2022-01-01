疫情中跨年迎2022 全球各地活動縮水或取消

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（中央社倫敦1日綜合外電報導）全球在Omicron疫情陰影下步入2022年，從巴黎到吉隆坡，許多地方取消民間慶祝活動，紐約的時報廣場與馬德里的太陽廣場，人潮都設限；倫敦則臨時舉辦了電視跨年派對。

綜合路透、法新社等報導，法國巴黎今年未安排跨年煙火和音樂，因為市府官員在科學小組的建議下，取消香榭麗舍大道上的慶祝活動，以避免大型集會的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傳染風險。

員警巡邏香榭麗舍大道時亮著鮮紅警示燈，雖有2022字樣的氣球裝飾，但眼睛都是盯著看有誰沒戴口罩。

全球其他地方也有許多新年慶祝活動縮小規模或乾脆取消，像馬來西亞吉隆坡地標雙子星大樓（Petronas Twin Towers），今年就不見過去的煙火盛況。

荷蘭禁止超過4人於戶外集會。荷蘭國家通訊社（ANP）報導，警方驅散數千名執意聚在阿姆斯特丹市中心水壩廣場（Dam Square）的人群。

英國倫敦早在10月就宣布取消煙火燈光秀，但官員昨天臨時宣布會透過電視轉播煙火秀，才剛修復完成的地標「大笨鐘」（Big Ben）也自2017年以來首度敲響新年鐘聲。

倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）在跨年前接受天空新聞網（Sky News）訪問時說：「我會鼓勵大家明智且謹慎地歡度新年，最好的方式就是在電視上觀看煙火。」

從英國廣播公司（BBC）的煙火集錦影片可以看出，倫敦車流量很少，也幾乎沒人到場欣賞。

英國稍早公布一項涵蓋100萬起病例的研究顯示，與感染先前主流變異株Delta的患者相較，感染Omicron的群體中，可能只有1/3需要住院。

即使如此，許多國家仍恢復防疫限制措施，以免醫療系統負荷過重。

據路透社統計，全球染疫病例在過去7天創下新高紀錄，12月24日到30日全球平均一天新增略多於100萬例，又比26日公布的前一高峰多10萬例左右。不過病故人數並未增加，給予大眾Omicron較不致命的希望。

伴隨著這些令人振奮的數據，南非在跨年前夕取消宵禁。南非是第一個宣布境內Omicron疫情已達最高點的國家，且病故人數並未顯著增加。

向來標榜全球跨年之都的雪梨，今年觀看煙火的人潮雖已比去年多了不少，但距往年盛況還很遠。由於外籍遊客仍無法入境，加上許多居民擔心Omicron迅速傳播， 初估參與人潮約數萬，而非向來的百萬之譜。

儘管如此，雪梨稍早仍熱烈迎來2022年，6噸多的彩色煙花仍盛大點亮雪梨歌劇院和港邊上方夜空。

影片來源：City of Sydney

在美國紐約，閃閃發光的新年彩球仍依傳統在時報廣場（Times Square）落下，但參加跨年倒數的群眾僅限往年規模的1/4，且必須戴口罩、保持社交距離，並持有疫苗接種證明。

今年在時報廣場跨年的人潮約有1萬5000人，雖遠不如以往5萬5000人的盛況，還是比去年僅數十人的場面熱鬧很多。

紐約州12月30日通報新增逾7萬4000起染疫病例，且有22%的篩檢呈陽性反應，批評人士一度質疑在這種情況下是否還要辦新年慶祝活動。

在西班牙馬德里，群眾要排隊數小時才能進入太陽門廣場（Puerta del Sol）慶祝新年，現場設有多處安全檢查站，容客量只有以往的60%，且人人都必須戴口罩。

亞洲的新年活動則大多縮小規模或取消。韓國傳統的午夜敲鐘儀式連續第2年停辦；日本東京澀谷鬧區禁止舉行慶祝活動，首相岸田文雄還透過影音頻道YouTube呼籲大眾戴口罩、不要舉辦太多人的派對。

中國也維持高度警戒，西安仍在封鎖狀態，其他城市的慶祝活動亦多取消。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1110101