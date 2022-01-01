太平山迎新年日出 3000遊客幸運目睹首道曙光

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）海拔約1900公尺、位在宜蘭的太平山國家森林遊客區今天清晨出現新年日出第一道曙光，3000多名遊客目睹太陽從美麗雲海中冒出的美景，興奮不已。

太平山國家森林遊樂區管理中心經理林志雄向中央社記者表示，遊樂區雖在凌晨3時開園，讓遊客有充足時間上山，但昨晚8時就有遊客在山下入口處收費站前，徹夜守候等待開園。

林志雄表示，遊樂區約在清晨約6時45分出現新年日出第一道曙光，3000多名遊客分散在遊樂區內可欣賞日出的平台上，欣賞新年日出。

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來自台北的遊客們說，日前氣象預報天氣雖不佳，但他們凌晨2時還是從台北出發，凌晨5時30分終於抵達遊樂區，想不到今年可以幸運見到日出搭配雲海的壯觀美景，這趟熬夜旅程終於值得了。

停航7個多月的探索夢號郵輪昨晚9時從基隆港復航，展開基隆－花蓮－基隆3天2夜航程，許多旅客準備在太平洋上，迎接新年第1道曙光，但由於今天清晨海上雲層較厚，無法見到太陽從海平面上露出的美景，但之後還是可以見到陽光在天上雲層中露臉，體驗難得的海上旅程。（編輯：方沛清）1110101