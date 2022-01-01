東北季風持續影響 2日低溫14度桃園以北有雨

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氣象局表示，2日持續受到東北季風稍微增強影響，降雨範圍會擴展到桃園地區，桃園以北清晨低溫約攝氏14度到17度，白天約17度到19度。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北1日電）中央氣象局表示，明天持續受到東北季風影響，今天凌晨到明天清晨的低溫約攝氏14度到17度，明天東北季風略微增強，桃園以北地區高溫會比今天略低一些。

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中央氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，明天是元旦連續假期的收假日，天氣跟今天類似，不過今天晚上到明天東北風稍微增強，因此降雨範圍會擴展到桃園地區，北部白天高溫也會略降1度，約17度到19度，其他地區像是中部、台南、花蓮、台東則是22度到24度，高屏地區則為25度到26度。

陳伊秀指出，3日起東北季風減弱，各地溫度回升，水氣也比較少，5日起水氣稍微增加，北部地區也將會有局部短暫雨，6日起東北季風再度增強，低溫約15度到17度，且水氣較多，預估除了迎風面的東半部及北部外，中南部也會有零星降雨。（編輯：陳政偉）1110101