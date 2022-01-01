北海道新年大雪攪局 226空中航班被取消

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本北海道新千歲機場今天受大雪影響，兩條跑道在中午過後一度封閉逾3小時。截至今天下午4時止，總計已有226個航班被迫取消，不少旅客在機場櫃台大排長龍等待變更航班。

日本共同社報導，除了空中交通大亂，JR北海道公司表示，大雪也造成連接札幌市與新千歲機場的機場快線等約130個電車班次停駛。

日本放送協會（NHK）報導，北海道機場公司表示，新千歲機場因大雪進行除雪作業，今天中午過後臨時封閉兩條跑道逾3小時。

截至今天下午4時止，總計已有226個往來新千歲機場及羽田機場等地航班被迫取消，不少旅客為了辦理變更航班等服務，在各家航空公司櫃台前大排長龍。

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日前回札幌老家過年、今天打算返回東京的男性旅客說，現在還不清楚自己要搭的航班是否會飛，只能在現場等待；因為自己從4日開始正常上班，如果飛機不飛的話，可能會考慮搭新幹線回東京。

今天預定從老家返回靜岡縣的女性說，飛靜岡的航班被取消，航空公司表示7日後的航班才有空位，所以不得不延長假期，很擔心能不能讓小孩在開學前及時回到家。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110101