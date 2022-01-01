高屏空氣品質連3天橘色提醒等級 敏感族群易受影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北1日電）時序邁入111年，民眾仍須注意空氣品質，根據監測資訊，高屏地區因擴散條件差，容易有空氣污染物累積，環保署預測，高屏地區連3天為敏感族群易受影響的橘色提醒等級。

行政院環境保護署今天上午10時30分發布最新空氣品質預報，根據上午10時的監測結果顯示，全台空氣品質都在普通至良好等級。

不過，環保署提醒，受東北季風影響，雲嘉南以北地區位於迎風面、擴散條件佳，空氣品質為普通至良好等級，而高屏地區則因位於下風處擴散條件較差，易有污染物累積。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環保署預測，今天稍晚高屏地區空氣品質將達橘色提醒等級，且包含今明後天，將連3天為相同狀況，提醒敏感族群民眾留意。

根據環保署空氣品質監測網顯示，高屏地區的指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5），民眾出外若有不適，如眼痛、咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內。（編輯：方沛清）1110101