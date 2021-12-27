北市二期空品區元旦上路 3個月勸導期後開罰

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台北市第二期空氣品質維護區包含松山機場及北市3座垃圾焚化廠，主要管制對象延伸到柴油貨運及垃圾清運的車輛，明年1月1日上路，4月1日起對違者開罰。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）北市環保局表示，第二期空氣品質維護區包含松山機場及北市3座垃圾焚化廠（內湖、木柵、北投），明年1月1日起上路，有3個月勸導期，4月1日起違者直接開罰。

台北市環保局表示，「第二期空氣品質維護區」，劃設範圍包含台北國際航空站（松山機場）及北市3座垃圾焚化廠（內湖、木柵、北投），自111年1月1日起，進入空品維護區的柴油車應先取得優級自主管理標章，機車應完成當年度定期檢測。

環保局指出，第二期空品維護區主要管制對象，由柴油大客車延伸到柴油貨運及垃圾清運的車輛，自111年1月1日起，未符合管制規定的車輛行駛於空品維護區者，將先予稽查勸導。

自4月1日起，違規車輛將直接取締告發，首次罰鍰金額依車種分別為機車新台幣500元、柴油小貨車1000元及柴油大客貨車2000元，最高可處6萬元罰鍰。

環保局表示，110年元月上路執行的「第一期空氣品質維護區」包含市府、台北及南港等3處交通轉運站；陽明山公園、故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠和台北101大樓等6處觀光景點。

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而3站6處空維區管制後，柴車優級自主管理標章取得率從110年1月的75%提升至11月的99%；機車未定檢違規率也從110年1月的1.9%，下降至11月的0.5%。顯見進入空維區車輛已能配合相關管制措施。

另外，環保局透過移動式空氣品質監測車，於南港轉運站進行管制前後的空品監測，管制後細懸浮微粒(PM2.5)由去年10月的11微克/立方公尺(μg/m3)改善至今年10月的5.8μg/m3，改善率47%，驗證空維區管制政策有效改善空氣品質。（編輯：李亨山）1101227