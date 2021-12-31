小琉球低碳旅遊 入島機車未定檢罰500元

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為提升屏東琉球鄉空氣品質及推動低碳旅遊，小琉球自111年1月1日起，入島機車若未依規定完成年度排氣定期檢驗，將可依法開罰新台幣500元。中央社記者李卉婷攝 110年12月31日

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（中央社記者李卉婷屏東縣31日電）為提升小琉球空氣品質及推動低碳旅遊，自明年1月起，進入島上機車未依規定完成定檢，依空汙防制法裁罰500元，按次開罰至改善為止。這也是屏東第一個「空氣品質維護區」。

屏東縣政府環保局今天發布新聞稿指出，屏東縣政府依空氣污染防制法第40條規定，劃設小琉球為「屏東縣琉球鄉空氣品質維護區」，自111年1月1日起實施，入島機車未依規定完成定檢者，處新台幣500元罰緩。

小琉球為全國著名觀光景點，為提升當地空氣品質並推動低碳旅遊升級，環保局自104年12月起已劃設並公告「小琉球空氣品質淨區管理實施要點」；因應環保署修法做出調整，自111年1月1日起公告為屏東縣第一個「空氣品質維護區」。

環保局長顏幸苑接受中央社記者訪問表示，琉球鄉空氣品質維護區管制範圍為小琉球全島，管制對象為所有進入小琉球的機車，須依規定完成年度排氣定期檢驗。

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同時也在東港碼頭機車入口處架設車牌辨識系統，全天24小時比對未完成定檢機車車籍，此外並透過不定時攔查、攔檢，只要查獲違反管制措施者，就依空氣污染防制法開罰，處以500元罰鍰，並按次處罰至改善完成為止。

環保、旅遊及經濟發展息息相關，小琉球劃設空氣品質維護區是重要里程碑。顏幸苑表示，接著也將墾丁、台灣原住民文化園區等2處空品淨區，評估轉型為空品維護區，提升旅遊地區空氣品質創造更大觀光效益。（編輯：孫承武）1101231