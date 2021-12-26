研究：台灣PM2.5受中國排放影響 最高占70%

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工研院研究綜整全台測站衍生性PM2.5受中國排放影響約占40%至70%，其中含上海市在內的華東地區對竹苗影響最大。圖為上海市空汙情況。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北26日電）根據研究，台灣冬季受境外污染物影響占比約49%；綜整全台測站衍生性PM2.5受中國排放影響約占40%至70%，以華東地區對竹苗影響最大，其餘五大地區都是對雲嘉南空氣品質區影響較大。

行政院環境保護署委託工業技術研究院進行「109年度推動兩岸空氣品質監測、模擬與污染管制交流」研究計畫，執行期間於去年9月起至今年9月止，日前公布成果。

報告指出，台灣冬季受境外傳輸影響最大，占比約49%，此時受到中國大陸影響也最大，占比約34%；夏季時，境外傳輸影響占32%，中國大陸排放影響僅5%，而此時的東亞其他國家影響則是四季中最高，占27%。

研究另外運用大氣擴散模擬工具及空氣污染物排放量清冊（2016年版）推估中國大陸不同地區對台灣細懸浮微粒（PM2.5）濃度及組成影響，以華東地區影響最大，其次為華北地區。

進一步分析，華東地區對竹苗空氣品質區影響濃度及比率最大，其餘五大地區都是對雲嘉南空氣品質區影響較大；綜整全台測站衍生性PM2.5受中國大陸六大地區（東北、華北、華東、華南、西北、西南地區）排放影響約占40%至70%。

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環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕告訴中央社記者，空氣污染物排放量清冊每3年更新一期，2019年版今年才正式完成，因此報告中引用的是2016年的成果。

蔡孟裕指出，境外傳輸受天氣影響大，而中國華東、華北地區在冬季時污染物更容易隨著東北風南下影響台灣，竹苗、雲嘉南受影響較大的主因可能是處在地形的背風側，加上由於冬季混合層低，不利於污染物擴散。（編輯：管中維）1101226