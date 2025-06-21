台東罷免立委成案 同意和不同意街頭戰啟動

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）中選會昨天公布國民黨台東立委黃建賓罷免案成案，罷團和民進黨公職人員今天上午上街宣講，呼籲7月26日踴躍投下同意票；黃建賓則在街頭掛上投下不同意票的大型看板。

中選會昨晚公布台東國民黨籍立委黃建賓罷免案成案，進入第3階段的同意與不同意投票，時間是7月26日。

罷團「台東挫賓行動」昨天獲悉罷免案成案後，立即走上街頭呼籲台東民眾同意罷免黃建賓，今天上午也配合民進黨公職人員在街頭宣講。

罷團發言人陳家彬表示，街頭宣講訴求「守住國會，守住台灣」就要罷免黃建賓；還要呼籲台東民眾於7月26日勇敢站出來投下同意票，在外縣市的鄉親、學子提早訂車票；接下來罷團會在縣內不定時、不定點進行罷免行動，直到投票日前。

黃建賓也喊出不畏戰、正面對決，近日開始在台東主要街頭掛上投下不同意票的大型看板。

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黃建賓透過新聞稿表示，執政黨結合側翼網軍推動全國惡意大罷免，「只顧鬥爭、不顧民生」，以煽動仇恨的方式，製造人民之間的對立，嚴重騷擾台東鄉親平靜的生活。唯有在7月26日一起站出來投下不同意票，才能阻止惡意罷免每年都浪費人民納稅錢，阻止惡意罷免每年都來騷擾台東鄉親。

黃建賓提到，許多鄉親反映，在罷免團體連署過程中，有獨居長者受到罷團登門騷擾、有店家因為拒絕連署而遭到謾罵，甚至連地方宮廟都被出征。這些亂象都證明罷團為了政治鬥爭，已造成許多台東鄉親心生厭煩，甚至感到害怕，深怕一不小心就成為下一個被批鬥攻擊的對象。（編輯：張雅淨）1140621