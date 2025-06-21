加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治
立委罷免案
新聞專題
立委罷免案2/16
首頁 / 政治

台東罷免立委成案 同意和不同意街頭戰啟動

2025/6/21 09:57（6/21 10:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央選委會公布台東國民黨籍立委黃建賓罷免案成案，罷團和民進黨公職人員21日上街宣講，呼籲民眾勇敢站出來投下同意票。中央社記者盧太城台東攝 114年6月21日
中央選委會公布台東國民黨籍立委黃建賓罷免案成案，罷團和民進黨公職人員21日上街宣講，呼籲民眾勇敢站出來投下同意票。中央社記者盧太城台東攝 114年6月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣21日電）中選會昨天公布國民黨台東立委黃建賓罷免案成案，罷團和民進黨公職人員今天上午上街宣講，呼籲7月26日踴躍投下同意票；黃建賓則在街頭掛上投下不同意票的大型看板。

中選會昨晚公布台東國民黨籍立委黃建賓罷免案成案，進入第3階段的同意與不同意投票，時間是7月26日。

罷團「台東挫賓行動」昨天獲悉罷免案成案後，立即走上街頭呼籲台東民眾同意罷免黃建賓，今天上午也配合民進黨公職人員在街頭宣講。

罷團發言人陳家彬表示，街頭宣講訴求「守住國會，守住台灣」就要罷免黃建賓；還要呼籲台東民眾於7月26日勇敢站出來投下同意票，在外縣市的鄉親、學子提早訂車票；接下來罷團會在縣內不定時、不定點進行罷免行動，直到投票日前。

黃建賓也喊出不畏戰、正面對決，近日開始在台東主要街頭掛上投下不同意票的大型看板。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃建賓透過新聞稿表示，執政黨結合側翼網軍推動全國惡意大罷免，「只顧鬥爭、不顧民生」，以煽動仇恨的方式，製造人民之間的對立，嚴重騷擾台東鄉親平靜的生活。唯有在7月26日一起站出來投下不同意票，才能阻止惡意罷免每年都浪費人民納稅錢，阻止惡意罷免每年都來騷擾台東鄉親。

黃建賓提到，許多鄉親反映，在罷免團體連署過程中，有獨居長者受到罷團登門騷擾、有店家因為拒絕連署而遭到謾罵，甚至連地方宮廟都被出征。這些亂象都證明罷團為了政治鬥爭，已造成許多台東鄉親心生厭煩，甚至感到害怕，深怕一不小心就成為下一個被批鬥攻擊的對象。（編輯：張雅淨）1140621

#中選會
#國民黨
#黃建賓
#大罷免
中央選委會公布台東罷免國民黨籍立委黃建賓成案，罷團和民進黨公職人員21日上街宣講，呼籲7月26日踴躍投下同意票；黃建賓也在街頭掛上投下不同意票的大看板。中央社記者盧太城台東攝 114年6月21日
中央選委會公布台東罷免國民黨籍立委黃建賓成案，罷團和民進黨公職人員21日上街宣講，呼籲7月26日踴躍投下同意票；黃建賓也在街頭掛上投下不同意票的大看板。中央社記者盧太城台東攝 114年6月21日
黃建賓
罷免成案7/26投票 藍委齊發文盼支持者投不同意票呼籲站出來投票 林右昌：不是惡罷是對台灣的愛
立委罷免案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
罷免成案7/26投票 藍委齊發文盼支持者投不同意票
40
更多編輯台推薦新聞：