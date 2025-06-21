桃園高職男不滿被否定持刀弒母 一審判19年10月

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（中央社記者葉臻桃園21日電）桃園市18歲陳姓高職男學生不滿母親否定、不支持其人生選擇，去年持刀將睡夢中的母親刺死。桃園地方法院昨天依殺害直系血親尊親屬罪，判處他有期徒刑19年10月，可上訴。

桃園地檢署起訴書指出，陳男去年6月1日上午11時許到廚房拿取水果刀後走進母親房間，朝母親的頭、頸、胸、腹部猛刺，案發後時隔20分鐘才報案，救護人員到場時雖趕緊急救，但陳母仍在送醫後宣告不治。

桃園地方法院判決新聞稿指出，陳男自小患有自閉、過動、強迫等精神疾病，並診斷具反社會人格傾向、情緒控管困難；案發當日，陳男因升學與生活問題欲與母親溝通，但母親不願討論，陳男因此感到被忽視及憤怒。

判決指出，陳男長期認為母親否定、不支持他的人生選擇，唯有殺害母親人生才能繼續；案發時，陳男持刀對母親連續攻擊逾20處，並多刀是刺擊致命要害，行為兇殘、殺意堅決，且攻擊過程中並未因對方抵抗而停止。

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判決指出，陳男雖非於第一時間坦承犯行，但仍於案發未久即坦認犯罪且始終一致，於審理中亦表達對犯行的懊悔，期盼出獄後能有機會完成母親生前願望。

判決指出，考量此案重創陳男家人生活與心理，親屬於審理中普遍表示難以原諒陳男，另衡酌陳男無前科，曾努力尋求打工機會與生活出路，在本案前與家人關係密切，於案發後仍對家人懷有情感等，非無復歸社會之可能，昨天依殺害直系血親尊親屬罪，判處有期徒刑19年10月，可上訴。（編輯：張雅淨）1140621