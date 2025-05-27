台南男子疑長照壓力弒母 國民法官判20年

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市58歲許姓男子疑因不堪長期照顧中風及輕微失智母親的壓力，涉嫌於112年12月持刀刺殺母親致死。台南地院國民法官庭今天依殺害直系血親尊親屬罪，判處有期徒刑20年。

台南地院判決指出，被告坦承全部犯行，根據被告自白及補強證據，認定成立殺害直系血親尊親屬罪，並經評議認為被告並無「犯罪之情狀顯可憫恕」情形，參考檢察官與辯護人具體量刑意見，量處適當之刑，檢察官、辯護人及被告均可上訴。

判決指出，許男於民國112年12月13日清晨，在住處1樓母親的臥室裡，因母親不願起床，又認為母親故意跌倒在地，竟情緒失控而前往廚房拿取尖刀1把，朝母親左胸猛刺3刀，行凶後傳送「不會痛了」的訊息給妹妹，而後攜帶凶刀騎腳踏車離開住處。

判決指出，許男於途中再以電話通知妹妹「我殺了媽媽，趕快回來收屍」，之後繼續騎車前往台南市歸仁區某公墓自殘。

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判決指出，許男妹妹接獲許男通知後，立即電話通知與母親同住的大姐下樓查看，發現母親仰躺在床舖旁地板上，隨即通報119聯絡救護車到場送醫救治，仍於當日不治死亡。

判決指出，被告手段兇殘，具反社會人格及嚴重攻擊傾向，且素行不良，家族成員仍然無法全然釋懷，加上行為後選擇自殘、逃避責任，沒有立即產生悔意；另方面考量被告並非不孝之人，原與母親關係良好，為母親主要照顧者，需花費心力照顧中風及輕微失智母親，考量各因素後判處有期徒刑20年。（編輯：吳素柔）1140527

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