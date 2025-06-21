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青年到諸羅部屋見習 關注多元性別健康議題

2025/6/21 12:04（6/21 12:31 更新）
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教育部青年發展署21日發布新聞稿介紹「青年壯遊點壯遊體驗活動企劃見習專案」，開放18至35歲青年可至壯遊體驗學習網報名參與；嘉義青年謝宜達（前排左1）透過計畫，參與諸羅部屋辦理的多元性別議題活動。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 114年6月21日
教育部青年發展署21日發布新聞稿介紹「青年壯遊點壯遊體驗活動企劃見習專案」，開放18至35歲青年可至壯遊體驗學習網報名參與；嘉義青年謝宜達（前排左1）透過計畫，參與諸羅部屋辦理的多元性別議題活動。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 114年6月21日
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（中央社記者陳至中台北21日電）教育部與民間團體合作設置青年壯遊點，鼓勵青年前往見習3到6個月，透過實地參與累積經驗。諸羅部屋便鼓勵青年關注多元性別健康議題，透過活動深化對社區的理解與認同。

教育部青年發展署今天發布新聞稿，介紹「青年壯遊點壯遊體驗活動企劃見習專案」，114年度共有18家壯遊點，提供29名青年見習3至6個月，期間政府會補助見習津貼、見習單位輔導費。

嘉義青年謝宜達在大學時，因社團接觸多元性別議題，去年畢業前夕得知壯遊點見習專案，覺得在熟識的地區結合興趣與專業，是非常有意義的事，毅然報名嘉義民雄青年壯遊點，被安排到諸羅部屋見習6個月，後續更被留任為正職。

謝宜達在見習期間，參與大士爺文化祭的活動遊程設計，包含企劃撰寫、社群經營、宣傳、場地布置等，深刻體驗活動要成功，背後需有縝密的準備過程。

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有一次活動報名不如預期，讓謝宜達不禁自我懷疑，還好在夥伴和導師的陪伴下，他學會復盤流程、調整策略，重拾繼續推動活動的信心。

謝宜達表示，見習過程接觸到許多在地青年與議題行動者，讓他重新理解家鄉，看見社區的潛能，並從觀察者轉變為行動者，成為他持續留在單位的動力來源。相關計畫可參考「壯遊體驗學習網」。（編輯：張雅淨）1140621

#民雄
#教育部
#青年發展署
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