新加坡總理黃循財22日訪問中國 北京：加強戰略溝通

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（中央社台北21日電）新加坡總理黃循財22日起將展開上任以來首個訪問中國行程，並將與中國國家主席習近平會面。中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方期待和新加坡進一步加強戰略溝通，深化各領域交流合作。

據中國外交部網站，應國務院總理李強邀請，新加坡總理黃循財將於22日至26日對中國進行正式訪問。

外交部發言人郭嘉昆20日在例行記者會上表示，黃循財訪問期間，習近平將與之會見，李強、中國全國人大常委會委員長趙樂際將分別與他舉行會談會面。雙方將就兩國關係和共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

郭嘉昆說，中方期待透過此訪，和新加坡進一步加強戰略溝通，深化各領域交流合作，攜手維護多邊主義和自由貿易，推動兩國關係在新的起點上實現更大發展。

據星媒聯合早報報導，黃循財2023年12月以副總理身分最後一次訪問中國期間，曾強調「永遠不要押注中國衰弱」。這次他在啟程前接受中國官媒央視的節目專訪，重申對中國發展前景的信心。

他受訪時表示，致力於加強與中國領導人的聯繫，尤其是與習近平和李強的聯繫，並且重申兩國提升雙邊合作的承諾。

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面對當前充滿挑戰的國際局勢，黃循財也尋求和中國領導人討論區域和全球發展，並探討如何合作強化多邊主義和以規則為基礎的國際秩序。

他受訪時還說，「政府難免偶爾失誤」，並稱一個高品質的體系，特點在於具備反思、學習、不斷改進和持續提升的能力，「我在中國的體系中看到這一點」。（編輯：張淑伶）1140621