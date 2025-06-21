加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
賴總統明起展開團結國家十講 聚焦團結強化溝通
首頁 / 兩岸

新加坡總理黃循財22日訪問中國 北京：加強戰略溝通

2025/6/21 09:40（6/21 11:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新加坡總理黃循財。（中央社檔案照片）
新加坡總理黃循財。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）新加坡總理黃循財22日起將展開上任以來首個訪問中國行程，並將與中國國家主席習近平會面。中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方期待和新加坡進一步加強戰略溝通，深化各領域交流合作。

據中國外交部網站，應國務院總理李強邀請，新加坡總理黃循財將於22日至26日對中國進行正式訪問。

外交部發言人郭嘉昆20日在例行記者會上表示，黃循財訪問期間，習近平將與之會見，李強、中國全國人大常委會委員長趙樂際將分別與他舉行會談會面。雙方將就兩國關係和共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

郭嘉昆說，中方期待透過此訪，和新加坡進一步加強戰略溝通，深化各領域交流合作，攜手維護多邊主義和自由貿易，推動兩國關係在新的起點上實現更大發展。

據星媒聯合早報報導，黃循財2023年12月以副總理身分最後一次訪問中國期間，曾強調「永遠不要押注中國衰弱」。這次他在啟程前接受中國官媒央視的節目專訪，重申對中國發展前景的信心。

他受訪時表示，致力於加強與中國領導人的聯繫，尤其是與習近平和李強的聯繫，並且重申兩國提升雙邊合作的承諾。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

面對當前充滿挑戰的國際局勢，黃循財也尋求和中國領導人討論區域和全球發展，並探討如何合作強化多邊主義和以規則為基礎的國際秩序。

他受訪時還說，「政府難免偶爾失誤」，並稱一個高品質的體系，特點在於具備反思、學習、不斷改進和持續提升的能力，「我在中國的體系中看到這一點」。（編輯：張淑伶）1140621

#中國外交部
#李強
#國務院
#習近平
#黃循財
#新加坡
#郭嘉昆
延伸閱讀
新加坡總理：美中不強迫選邊站 各國可助降衝突率新內閣就職 黃循財：確保新加坡立足於動盪世界
黃循財
普拉伯沃首以總統身分訪新加坡 星總理盼深化連結星馬越企業簽協議 推跨國再生能源供應與電網整合
習近平
紐西蘭總理訪中 習近平與李強分別會見芬太尼－從強效止痛藥物到新鴉片戰爭武器
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：