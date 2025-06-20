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WTA諾丁漢女網賽 謝淑薇攜手張帥晉女雙4強

2025/6/20 21:47
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（中央社記者黎建忠台北20日電）台灣職業女網名將謝淑薇今天和中國搭檔張帥，在WTA諾丁漢網球賽女雙8強，和對手鏖戰69分鐘，以6比4、6比3直落2擊敗日本穗積繪莉與印尼艾迪拉組合，順利挺進4強。

諾丁漢女網賽是世界女子職業網球協會（WTA）250等級的賽事，也是6月30日4大賽之一溫布頓網球賽開打前的最後草地熱身賽。

謝淑薇和張帥是諾丁漢女網賽雙打頭號種子，今天對上日本穗積繪莉與印尼艾迪拉（Aldila Sutjiadi）組合，首盤就打得你來我往。

比賽開打後，謝淑薇和張帥先保住第1個發球局，隨後連破對手2次發球局，儘管自己也被破發1次，但仍就取得關鍵3比1領先；接下來雙方互保發球局，兩岸組合以5比2領先進入第8局的發球局。

接著兩邊都沒在狀態內，互破對手發球局後，讓謝淑薇、張帥率先收下首盤。

第2盤謝淑薇和張帥回穩，前6局破了對手1次發球局後，以4比2領先，接著雙方又互破發球局，還是讓謝淑薇和張帥佔據優勢，關鍵的第9局，兩岸搭檔總算連拿4分順利保發，也搶下這場比賽勝利。

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從賽後數據來看，謝淑薇和張帥本場發揮依舊出色，全場逼出對手14個破發點，且第1發球得分率60%、第2發球得分率57%，都明顯優於對手。

謝淑薇和張帥接下來4強對手，將是大會第4種子，日本柴原瑛菜與哈薩克的戴妮琳娜（Anna Danilina）組合。（編輯：管中維）1140620

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張帥
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