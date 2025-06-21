台南國際芒果節開幕 安倍昭惠出席、植樹紀念

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（中央社記者張榮祥台南21日電）2025台南國際芒果節今天在走馬瀨農場開幕，宣告台南芒果進入產季。日本前首相安倍晉三妻子安倍昭惠應邀出席，且手植芒果樹作為紀念。

安倍昭惠今天出席台南國際芒果節開幕，她表示，已故的安倍晉三非常喜歡吃芒果，感謝台南市長黃偉哲邀請參加這場芒果盛宴，她此次和日本富士宮市、那珂市、水上町、富良野市共同造訪台南，期許今後和台南在各領域有更深度交流，也祝福台南繁榮發展。

黃偉哲說，台南芒果產量佔台灣一半以上，芒果種類數十種，近年台南芒果行銷海外，許多國外民眾透過芒果認識台南，他期待台南芒果節不只是單向行銷，也能和來訪國外佳賓進行深入交流。

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農業部農糧署主任秘書陳立儀表示，台灣芒果品種多樣，年產量約16.7萬公噸，產值新台幣81億元，但今年因開花期受低溫影響導致減產。農業部則積極推動芒果智能化設施栽培，補助建置玉井農產冷鏈物流中心及國內行銷活動。

台南市政府新聞稿指出，芒果是台南外銷重點項目，近年透過優質農產貿易，穩固日本、韓國、新加坡、馬來西亞、香港及澳門等主要市場。市府也輔導農會、加工業者分級果品，製作果乾、果泥，將果品效益最大化，擴大客群，保障農民收益。（編輯：李錫璋）1140621