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再訪高雄見安倍晉三銅像 安倍昭惠感謝台灣人緬懷

2025/6/21 17:43（6/21 17:56 更新）
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前日本首相安倍晉三夫人安倍昭惠（右）21日走訪高雄紅毛港保安堂向安倍晉三銅像獻花致意，保安堂主委張吉雄（左）特別致贈一尊迷你版安倍晉三銅像給安倍昭惠。中央社記者林巧璉攝 114年6月21日
前日本首相安倍晉三夫人安倍昭惠（右）21日走訪高雄紅毛港保安堂向安倍晉三銅像獻花致意，保安堂主委張吉雄（左）特別致贈一尊迷你版安倍晉三銅像給安倍昭惠。中央社記者林巧璉攝 114年6月21日
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（中央社記者林巧璉高雄21日電）日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠今天到高雄紅毛港保安堂向安倍晉三銅像獻花。安倍昭惠說，感謝台灣人對安倍晉三的緬懷，雖然安倍晉三先走了，但靈魂一定會隨時都與台灣同在。

安倍昭惠致詞時語帶哽咽，她說，這是第2次抵高雄與安倍晉三的銅像相見，聽到很多人都會到這邊看安倍晉三的銅像，「看到我先生能受那麼多人懷念、緬懷，我內心非常感謝。」

安倍昭惠今天下午在高雄市長陳其邁、民進黨立委許智傑、前內政部長余政憲等人陪同下，到高雄紅毛港保安堂向安倍晉三銅像獻花致意。

安倍昭惠致詞表示，這個銅像是2020年建造的，至今仍有那麼多台灣人會到此拜訪，「每次我到台灣，大家也是如此歡迎，且用那麼盛大的儀式款待，非常感謝大家。」

安倍昭惠說，安倍晉三生前無法以總理大臣的身分拜訪台灣，但是在去世之前說過，若退休一定想要拜訪台灣，「很可惜他先走了，但是他的靈魂一定會跟我們大家一樣，隨時都與台灣同在。」

安倍昭惠此行與10多名友人一同向安倍晉三銅像獻花，安倍昭惠說，她會跟更多日本人宣傳銅像，讓更多日本人造訪此地。

眾人獻花後，一名民眾也致贈安倍昭惠書法字畫，上面寫著「台灣無事 日本無事」，安倍昭惠接過字畫後也以面紙拭淚。

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保安堂主委張吉雄在獻花儀式後致詞說，上次安倍昭惠首次看到銅像時曾說「每次想念先生時就想來看銅像」，因此委請廠商製作安倍晉三的迷你小銅像送給安倍昭惠，讓安倍昭惠能天天看到。

安倍昭惠離開保安堂前也與陳其邁等人一同步行至對面的安倍紀念公園，張吉雄向安倍昭惠說，公園內一處白色巨石上會放上安倍晉三的紀念幣，一旁也會放上安倍昭惠的親筆簽名。（編輯：李錫璋）1140621

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前日本首相安倍晉三夫人安倍昭惠（圖）21日再訪高雄紅毛港保安堂，手捧花束向安倍晉三銅像獻花，過程中多次哽咽、拭淚，也感謝台灣人對安倍晉三的緬懷。中央社記者林巧璉攝 114年6月21日
前日本首相安倍晉三夫人安倍昭惠（圖）21日再訪高雄紅毛港保安堂，手捧花束向安倍晉三銅像獻花，過程中多次哽咽、拭淚，也感謝台灣人對安倍晉三的緬懷。中央社記者林巧璉攝 114年6月21日
前日本首相安倍晉三夫人安倍昭惠（前左4）21日走訪高雄紅毛港保安堂，高雄市長陳其邁（前右3）、民進黨立委許智傑（前左2）、前內政部長余政憲（前左）等人陪同，現場並有民眾致贈書法字畫。中央社記者林巧璉攝 114年6月21日
前日本首相安倍晉三夫人安倍昭惠（前左4）21日走訪高雄紅毛港保安堂，高雄市長陳其邁（前右3）、民進黨立委許智傑（前左2）、前內政部長余政憲（前左）等人陪同，現場並有民眾致贈書法字畫。中央社記者林巧璉攝 114年6月21日
前日本首相安倍晉三夫人安倍昭惠（左）再度訪台，21日在高雄市長陳其邁（右）陪同下前往高雄紅毛港保安堂，到安倍晉三銅像前致意。中央社記者林巧璉攝 114年6月21日
前日本首相安倍晉三夫人安倍昭惠（左）再度訪台，21日在高雄市長陳其邁（右）陪同下前往高雄紅毛港保安堂，到安倍晉三銅像前致意。中央社記者林巧璉攝 114年6月21日
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