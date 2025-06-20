夏漢詮釋貝多芬小提琴奏鳴曲 優雅與深度交會

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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）小提琴名家吉爾．夏漢（Gil Shaham）與好友鋼琴家江口玲（Akira Eguchi）再度攜手來台，19日晚上在台北國家音樂廳帶來貝多芬「小提琴奏鳴曲」，精緻深度的樂音中重現了一個優雅的時代之聲。

根據牛耳藝術發布的新聞資料，夏漢19日演出了貝多芬「小提琴奏鳴曲」全集中的第一號到第三號，以及最知名的第九號小提琴奏鳴曲「克羅采」，整場音樂會彷彿是好朋友間的樂音問候。夏漢表示，前三首「鋼琴與小提琴奏鳴曲」彷彿構成一組整體，不難主張它們應當作為一個套曲來聆賞。

夏漢表示，貝多芬「第一號」到「第三號」小提琴奏鳴曲三者既彼此對比，又相互補足，旋律之間可說是無縫接軌，像「第一號奏鳴曲」節奏奔放的六八拍回旋曲，自然而然流入「第二號奏鳴曲」的六八拍快板；而「第二號奏鳴曲」終章末段的強弱對比也與「第三號奏鳴曲」相呼應。

夏漢表示，他與江口玲很開心在台北演奏貝多芬「第二號小提琴奏鳴曲」，「這首作品是我們數十年前首次來台演出時所選曲目，意義非凡。」夏漢說樂曲愉悅輕快，但尾聲處卻隱隱滲出小調帶來的沉鬱氣息，「貝多芬對民謠興味濃厚，不只德國也包括對蘇格蘭等等，我總在想這段是否源自某種民間音樂。」

夏漢也介紹20日即將演出的樂曲，其中貝多芬「第四號小提琴奏鳴曲」就是人們所說的「風暴與奇蹟（Sturm und Drang）」風格，作品結構緊湊，音樂疾馳奔騰，劇烈動盪，第一樂章與第三樂章皆讓人屏息以待。第二樂章則轉為A大調，是鋼琴與小提琴之間輕鬆幽默的對話。

貝多芬「第五號小提琴奏鳴曲（春）」洋溢陽光氣息，夏漢引用自己好友的描述：「我們常將貝多芬視為那位向天怒吼、以小調宣洩怒火與悲憤的鬥士，但其實，他靈魂最真摯的表達，往往是在大調之中。」夏漢說這首樂曲總會讓他想起第六號「田園交響曲」，「旋律彷彿如泉湧般自天際流淌而來。」

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夏漢表示，20日音樂會最後一首貝多芬「第十號小提琴奏鳴曲」可說是貝多芬創作想像力的極致展現，「傳統上，顫音常出現在樂句尾端，而貝多芬卻顛覆慣例，在開頭首音就奏出顫音，整首作品從這顆顫音開始，非常特別。」

夏漢與江口玲音樂會6月20日將演出貝多芬「小提琴奏鳴曲」中的第四號、第五號以及第十號。6月22日則演出貝多芬的第六號到第八號「小提琴奏鳴曲」，地點在台北國家音樂廳。（編輯：李淑華）1140620