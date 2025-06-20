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房市熱度降 新青安5月受理戶數金額續呈月減

2025/6/20 21:05
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（中央社記者張璦台北20日電）財政部今天公布新青安5月統計，受理戶數與金額雙雙延續月減格局。行庫主管認為，主要反映近來房市受股匯震盪影響，民眾購屋信心下降，牽動買氣轉淡的趨勢沒有明顯反轉。

根據財政部國庫署公布最新統計，今年5月新青安受理戶數4348戶，金額新台幣359億元，均呈月減；撥貸戶數4350戶，撥貸金額352.49億元，均為月增，主因行庫持續消化案量。

檢視8大行庫今年5月承作新青安情形，土地銀行、彰化銀行、第一銀行、華南銀行受理戶數為月增，但台灣銀行、兆豐銀行、合庫銀行、台灣企銀為月減；8家公股銀中，僅有土銀撥貸戶數超過1000戶、達1236戶，其餘均在1000戶以下。

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行庫主管認為，央行祭出第7波選擇性信用管制後，加上政府其他部會的健全房市措施發酵，改善房市過熱情況，加上近來美國對等關稅等變數使股匯震盪，影響民眾購屋信心，導致房市買氣轉淡，這一情況多少也會反映在新青安受理數據上。

行庫主管也強調，受理戶數減降不代表銀行不願承作，而是必須在控管風險以及合乎銀行法第72條之2比率等主管機關規範之下，逐步釋出額度給優先承作的首購族群，並依照授信審查原則，綜合評估收支比、負債比、還款能力等面向，據以辦理核貸。（編輯：林家嫻）1140620

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