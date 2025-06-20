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上海樂高樂園試營運 正式開園倒數中

2025/6/20 17:17
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（中央社記者李雅雯上海20日電）上海樂高樂園度假區今天開始試營運，將於7月5日正式開園。上海樂高樂園為中國第一個樂高樂園，園區坐擁身高26公尺的樂高上海人仔「搭搭」。

上海樂高樂園度假區坐落於金山區楓涇鎮，為全球第11個、中國第1個樂高樂園度假區，占地面積31.8萬平方公尺，擁有8個主題園區、75個互動騎乘設施、表演和玩樂景點，目標客群為2至12歲親子家庭。

度假區內可見的樂高模型皆由人工拼搭，使用約8500萬多塊積木。進入園區大門可看到身高26公尺的樂高人仔。導覽員劉業顯對中央社在內等媒體介紹，這是專屬於上海的樂高人仔，取名「搭搭」用意為鼓勵發揮想像力做出任何積木拼搭。

「迷你天地」為室內參觀設施，利用積木拼搭出上海陸家嘴、外灘、中華藝術宮以及北京天壇、故宮等多個城市地標建築。迷你天地使用逾2000萬塊積木、耗時16.8萬個小時，還原各大城市地標建築、歷史遺跡、自然景觀等。

上海樂高樂園度假區正在為正式開園做準備，今天為試營運第一天，有遊客從黑龍江特地到上海，為的是率先體驗。

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民眾曹舒爾來自上海，她對於樂高樂園設施感到新奇、新鮮，看到一些建築感到特別地震撼；民眾葉靜怡也來自上海，她說，整個園區情境營造得很不錯，走在園區感到自己像個「小人仔」，這樣的設施對於地方發展肯定有幫助。

上海市金山區文旅局產業發展科長孫海美表示，上海樂高樂園度假區聘僱1千多名員工，為在地帶來就業機會。希望遊客可以在地停留2至3天，帶動更多消費。最接近樂園的交通車站為金山北站，已經做好接駁配套措施。（編輯：楊昇儒）1140620

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