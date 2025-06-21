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北市動物園亞洲象戲水道具多 自備水療還擦防曬

2025/6/21 13:23（6/21 14:11 更新）
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台北市立動物園21日表示，亞洲象「友信」和「友愷」最近常常相約戲水，除善用鼻子捲起池邊植物當點心吃，還會自備SPA沖背，上岸前後也不忘把沙土灑到背上預防曬傷。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 114年6月21日
台北市立動物園21日表示，亞洲象「友信」和「友愷」最近常常相約戲水，除善用鼻子捲起池邊植物當點心吃，還會自備SPA沖背，上岸前後也不忘把沙土灑到背上預防曬傷。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 114年6月21日
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（中央社記者陳昱婷台北21日電）「夏天就是要玩水！」台北市立動物園今天分享園內動物們戲水模樣，並透露亞洲象除善用鼻子捲起池邊植物當點心，還會自備SPA沖背、將沙土灑到身上避免曬傷。

動物園在社群網站臉書（Facebook）發布亞洲象「友信」和「友愷」到水池遊玩照片表示，兩象最近常相約戲水，除最基本側躺將全身泡入水中消暑，也善用隨身攜帶的「水管」象鼻，打造專屬水上樂園。

保育員觀察，「友信」和「友愷」會用鼻子接水喝，或像SPA水療把水往背上沖，趴在水池時還會用鼻子捲起池邊植物當點心，上岸前後更不忘把沙土灑到背上預防曬傷。

動物園表示，大象看似皮粗肉厚，其實充滿皺褶的皮膚是為將水分留在凹痕中久一點，藉以保濕及保持涼爽，且與人類一樣會被曬傷、發紅，才運用象鼻將沙土往頭和背上擦上天然防曬品。

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除亞洲象，動物園表示，馬來虎Shima身上最近可能會常出現綠色條紋或斑點，代表把水池中浮萍跟著帶上岸了；亞洲黑熊「黑輪」近期天天坐在水中休息，自在模樣恐怕會被當成是工讀生。

動物園說，動物們會自行運用獨特生理構造或行為調節體溫，閉園整修這10天，將依不同物種習性提供避暑材料或環境，歡迎民眾28日開園後造訪，觀察並學習動物消暑妙方。（編輯：李明宗）1140621

#台北市立動物園
#亞洲
#友愷
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