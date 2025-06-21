八仙山土石沖毀電桿19戶停電 台電搶修全數復電

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中市和平區八仙山國家森林遊樂區昨天下午發生土石崩塌，台電電力桿線遭滑落土石損毀，更有一支電桿倒斷，造成19戶停電，經台電人員漏夜搶修，今天凌晨恢復供電。

八仙山林道入口處邊坡昨天下午發生土石崩塌，道路中斷，造成50名遊客受困，無法下山；林業及自然保育署台中分署派員搶修，道路中斷逾5小時，於晚間7時5分搶通，遊客陸續下山。

台電公司今天發布新聞稿表示，昨天下午1時30分接獲和平區有停電通報後，立刻前往現場了解，發現台中市和平區篤銘橋右側往八仙山森林遊樂區連外道路山坡有大量土石滑落至路面，八仙山地區民眾及遊客受困。

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台電公司電力桿線遭滑落土石損毀，更有一支電桿倒斷，八仙山區一帶（其中包括八仙山森林遊樂區）共有19戶停電，台電立即調派搶修人員赴現場待命。昨天晚間8時，道路搶通並清除路面土石後，台電人員接續進行電桿重建及線路搶修作業。

台電台中區處長顏錦義表示，谷關山區入夜後仍在下雨，建桿工作相對不易，為使少數仍需滯留山區的遊客及民眾能盡快有電使用，台電加派人員搶修，在今天凌晨1時2分完成八仙山區的搶修復電作業，為遊客及民眾來電點燈。（編輯：張雅淨）1140621