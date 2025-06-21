德媒：中國以限制稀土施壓歐盟

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（中央社台北21日電）德媒報導指出，中國目前將嚴格限制稀土及其產品出口作為與歐盟談判中的施壓手段，改變了以往只對歐洲小國施壓的作法，而限制稀土出口，已經影響到了歐洲企業。

德國之聲中文網20日引述該國「商報」的分析文章指出，從北京、布魯塞爾和柏林的外交和經濟圈獲悉，中國目前將嚴格限制關鍵原材料出口作為與歐盟談判中的施壓手段。

一名外交官說，所有東西都被擺上談判桌上，歐盟被要求做出妥協。這些包括歐盟對特定技術的出口限制，特別是荷蘭艾司摩爾公司（ASML）用於生產高科技晶片的曝光機，歐盟對中國產電動汽車徵收的關稅和被擱置的歐中投資協議也在其中。

這篇文章說，這種做法打破了一個禁區。迄今為止，中國利用歐洲國家對中國經濟的依賴性，最多僅對立陶宛這樣的小國祭出過施壓。政界人士已意識到了這種形勢的風險。歐盟工業委員賽約納（Stéphane Séjourné）警告，「我們對產自中國的稀土的依賴程度是100%」，他並計劃推動稀土開採和加工的替代項目。

文章說，中國的稀土出口管制已經對歐洲和德國企業造成了直接影響，至少有一成以上的企業反映原材料問題已影響到生產，造成例如停產等後果。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）以罕見的嚴厲口氣批評了中國「以出口管制相脅迫」的做法，稱中國領導層不僅將其「近乎壟斷的地位用作談判籌碼，而且用作武器，以打擊關鍵行業的競爭對手」。

文章並指出，中歐峰會將在7月下旬在北京舉行。但歐盟駐北京的使團內，有些人對與中國談判的進展遲緩感到日益沮喪。

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德國「商報」的文章說，按照輪流的慣例，這一次的中歐峰會本應在布魯塞爾舉行。不少歐盟官員不理解，為何歐盟最高層要再一次前往北京。

外交圈內人士稱，他們還是希望能與中國國家領導人習近平直接對話。習近平沒有接受在歐中建交50週年之際訪問布魯塞爾的邀請，卻前往莫斯科和俄羅斯總統蒲亭會面。「這對歐盟來說是一種冒犯」。（編輯：張淑伶/周慧盈）1140621