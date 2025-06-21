中國副總理訪俄 再提全面提升中俄關係高度

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（中央社台北21日電）在當今國際局勢下，北京近來屢將「全面提升中俄關係高度」掛在嘴邊，中國國務院副總理丁薛祥昨天在俄羅斯出席活動時就重申中方立場表示，願與俄羅斯共同全面提升兩國關係。

中國外交部官網今天公布，丁薛祥20日出席第28屆聖彼得堡國際經濟論壇全會並發表致詞。

對於中俄關係，丁薛祥表示，中俄是百鍊成鋼的真朋友、彼此成就的好夥伴，「中方願同俄方一道，全面提升中俄關係的高度、維度、韌度，拓展高質量互利合作，更好造福兩國人民」，密切在聯合國等多邊平台協調和配合，為構建更加公正、合理、繁榮的多極世界作出更大貢獻。

丁薛祥還說，無論外部環境如何變化，中國對外開放的大門只會越開越大。歡迎各國企業到中國投資興業，積極參與中國式現代化進程、分享中國發展機遇。

據公布，與會期間，丁薛祥分別與俄羅斯第一副總理曼特羅夫（Denis Manturov）、副總理諾瓦克（Alexander Novak）、石油公司總裁謝欽、天然氣工業股份有限公司總裁米勒等舉行會見。雙方同意充分發揮中俄投資、能源合作委員會和能源商務論壇作用，推動投資和能源合作高質量發展。

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應俄羅斯邀請，丁薛祥於19至21日赴俄羅斯出席第28屆聖彼得堡國際經濟論壇。

美中稍早前展開經貿對話前，中國國家主席習近平5月上旬訪俄並與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行會談。在共同會見媒體時，習近平重申雙方「要做百鍊成鋼的真朋友」，全面提升中俄關係的「高度、維度、韌度」。（編輯：周慧盈/張淑伶）1140621