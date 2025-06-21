川普要求國防支出增至GDP3.5% 傳美日2+2會議喊卡

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，美國總統川普政府要求日本在國防方面增加支出後，日本已經取消與關鍵盟友美國舉行的定期高層會議。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）和國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）原本預計將於7月1日在華府與日本外務大臣和防衛大臣進行年度2+2安全會談。

然而，金融時報援引包括2名日方官員在內的知情匿名消息人士說法報導，在美方要求日本將國防支出從先前所要求占國內生產毛額（GDP）的3%增加到3.5%後，東京當局取消了這次會談。

一名不願透露身分的美方官員證實日本已經「推遲」這次會談，但表示這項決定是在數週前就做出。這名消息人士並沒有說明會談延後的原因。一名與政府無關的知情人士指出，他也聽說日本已經取消這次會談，但也沒有說明這麼做的原委。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）在例行記者會上被問及此事時表示，她對金融時報的報導不予置評，而五角大廈也沒有立即對此發表評論。

日本駐華府大使館並未立刻回應置評請求。

金融時報表示，新的支出要求是在近幾週內由美國國防部位階第3高的官員柯伯吉（Elbridge Colby）提出，他日前也因為對美方提供澳洲核動力潛艦的計畫展開檢討，而惹惱美國在印度-太平洋地區的另一個關鍵盟友。

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金融時報指出，取消7月1日會談的決定，也與日本7月20日將舉行的參議院改選投開票有關，執政的自由民主黨預料將失去席位。

美國為首的北大西洋公約組織（NATO）預定下週將在歐洲召開會議，期間川普預料將再次呼籲歐洲盟國將國防支出提高至占GDP的5%。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1140621