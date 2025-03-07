川普對美日安保條約表不滿 恐將迫使日本增軍費

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）日本共同社報導，美國總統川普今天對美日安保條約表達不滿，認為不具互惠性質。

報導說，川普未來可能會以此為理由迫使日本增加防衛費用。

川普在白宮橢圓形辦公室對媒體發言時突然提到日本。他說：「我愛日本，我們與日本關係很好，但我們與日本有一項有趣的協議，即我們必須保護他們，但他們不必保護我們。」

他說：「協議內容就是這樣…對了，他們透過我們發財。」

川普提到日本時，正在批評歐洲國家在貿易中「剝削」美國，卻沒有為自己的國家安全支付足夠的費用。他說：「我們一直在支持整個世界…我們一直在支持北大西洋公約組織（NATO），一直在為其他國家買單。」

川普自1月20日重返白宮執政以來很少談及日本，這是他再度上台後首次就美日同盟發表這類言論。

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日本首相石破茂2月訪問華府時，川普並未公開提出這類怨言。

川普第一次執政時曾說，美日安保條約是「不公平的協議」。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1140307