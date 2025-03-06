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川普政府盼日本調高防衛費 日方表示礙難接受

2025/3/6 17:17
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（中央社記者楊明珠東京6日專電）日本計畫在2027年度防衛費提高至占國內生產毛額（GDP）的2%。傳出美國川普政府上個月曾要求日本在2028年度後將防衛費提高占至GDP的3%，但多位日本政府人士表示礙難接受。

日本時事通信社報導，川普（Donald Trump）政府內部有人認為日本應該將防衛費調高至GDP的3%。川普上個月在白宮與日本首相石破茂舉行會談後發表共同聲明，在此之前，美日在磋商共同聲明的內容時，美方曾要求日方將提高防衛費的具體數字載入共同聲明。

但日方提出反駁，認為有必要先落實防衛費提高至GDP的2%一事。最後美日共同聲明記載的內容寫道：「美國對於日本在2027年度後將徹底強化防衛力一事表示歡迎。」

川普與石破茂於美東時間2月7日在白宮舉行領袖會談。會談中，石破說明2023至2027年度防衛費倍增的現行計畫，川普對此予以肯定，並在聯合記者會上說：「這將充分發揮嚇阻力，100%防衛同盟國」。

日本政府反對將防衛費的數字載入美日共同聲明，主要是如果在計畫第2年的階段就提到增幅，會引發反彈。也因此，在日本少數執政黨（國會朝小野大）的狀況下，日本政府還不敢決定何時開始實施防衛增稅（為調高防衛費而增稅）。

美國國防部次長被提名人柯伯吉（Elbridge Colby）於美東時間4日透過書面向美國聯邦參議院軍事委員會表示，「日本應儘快提升國防支出到GDP的3%」。

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有關防衛費，石破茂昨天在參議院預算委員會表示：「日本的防衛費由日本自行決定。政府會根據需求編列預算，並非被美國或其他國家決定的事情。」

石破茂強調：「防衛費是經由各種因素積累後敲定的，不會從一開始就預設GDP的某個占比來粗糙地討論。」（編輯：周永捷）1140306

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