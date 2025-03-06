日相談川普關稅 稱若被課重稅投資美國變困難

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本首相石破茂今天在國會提及美國總統川普加強汽車與鋼鋁關稅等措施時表示，「若被課重稅，投資美國會變得困難」。日媒披露，經濟產業大臣武藤容治最快本週訪美協調關稅。

日本富士新聞網（FNN）與TBS電視台報導，公明黨參議院會長谷合正明今天在參議院預算委員會質詢時問道：「若美國的鋼鋁與汽車關稅適用於日本的情況，這方面的影響與（日本）政府具體的對美交涉方針為何，請首相答辯。」

石破茂答詢表示：「透過投資美國創造當地就業機會，也使美國的高薪資得以實現」。他也指出：「企業資金來源很大程度上必須從（日本）國內獲取，若被課徵高額關稅，對美投資將變得困難。」

關於武藤容治近期將訪美協商關稅等事務，石破茂表示：「之前與川普的會談中也曾嘗試過，總之，必須以清楚易懂的視覺方式表達，必須拿出數字說服。」

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石破茂接著說：「這不僅是日本的利益，還要清楚且有條理地、以視覺化的方式並充滿熱情地說明，這如何有助於美國創造就業與經濟發展。這是整個政府需要共同推動的事情。」

日本電視台（Nippon TV）引述數名日本政府消息人士披露，武藤容治已在最終協調最快本月9日啟程訪美，直接與川普（Donald Trump）政府協商美方提出的汽車與鋼鐵等關稅。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1140306