嘉市4藥師涉詐85萬元調劑費 已賠償獲緩起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）嘉義市某藥局4名藥師被控於民國107年至112年間互相掩護，將當日超出調劑量虛偽登載於未值班藥師，計詐領健保署藥事服務費近85萬元；嘉檢考量4名藥師已賠償，予以緩起訴。

嘉義地檢署發布的緩起訴書指出，健保署南區業務組於112年間發現嘉義市東區某藥局申報藥事服務費異常，報請調查局嘉義市調查站查辦，經調閱相關藥師調劑資料，發現任職藥局的王姓、謝姓、曾姓及李姓共4名女藥師，疑不實申報藥事服務費。

透過 Google News 追蹤中央社

嘉檢表示，王女等4藥師自107年10月至112年8月間，由王女透過藥局的電腦系統，將藥局執業當日第81件以上的調劑，分別虛偽登載為當日未在藥局值班調劑的其他3名藥師，並按月向健保署申請藥事服務費，以致健保署後續核發較高額的藥事服務費給藥局，4人合計詐得新台幣84萬7000多元調劑費。

嘉檢指出，王女等4人於偵查中自白不諱，均涉及偽造文書、共同詐欺取財罪嫌；考量4人無前科，坦承犯行、深表悔意，另參酌4人已與健保署和解且已履行和解條件，並繳回錯誤申報的醫療費用，因此予以緩起訴處分，期間為1年，均應書立悔過書。（編輯：張雅淨）1140621