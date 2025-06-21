英國下議院通過協助死亡法案 為歷史性修法鋪路

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（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國國會下議院今天表決通過一項協助死亡合法化的法案，為英國一個世代以來最大社會變革鋪路。

路透社報導，這項法案以314票贊成、291票反對的表決結果通過，掃除在國會最大障礙。

「成年末期病患（生命終結）法案」（Terminally Ill Adults (End of Life) Bill）將賦予英格蘭和威爾斯地區心智健全、預期壽命6個月或更短的成年末期病患選擇醫療協助結束生命的權利。

法案目前提交英國國會上議院，將接受數月審議。儘管可能會有進一步修訂，但非民選上議院議員預計將不願阻擋已獲民選下議院議員通過的立法。

這場表決使得英國有望跟進澳洲和加拿大等國家及美國一些州，允許協助死亡。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）的工黨政府對這項立法持中立態度，代表政治人物是遵循個人良心表決，而非黨派立場。施凱爾投贊成票。

支持陣營認為，這項法案將為受苦的人帶來尊嚴和關懷，但反對陣營擔憂弱勢群體可能會被迫結束生命，例如病患可能會因為害怕成為家庭和社會負擔而選擇離世。

民調顯示，多數英國人支持協助死亡。英國下議院今天是在議員激烈辯論數小時和陳述個人經歷後三讀通過，去年11月通過二讀。

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部分議員在去年首次表決後撤回對於這項法案的支持，認為相關保障機制不足。

根據最初的計畫，協助死亡須經法院批准，如今改由一個小組判斷，成員包括一名社工、一名資深法律人士和一名精神科醫師。部分人士認為此舉削弱法律保障。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1140621

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