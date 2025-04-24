公衛研究：多數民眾善終自主 支持醫師協助死亡

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（中央社記者陳婕翎台北24日電）台大公衛研究發現，6成以上受訪者支持末期且無法緩解痛苦的病人有權要求「醫師協助死亡」，尤其20至39歲年輕人較支持，但是醫事人員皆持反對態度，學者呼籲開放社會對話。

「病人自主權利法」已於2019年上路，保障末期、重度昏迷或重度失智等病人拒絕無效延命，擁有自然死權利。但「醫師協助死亡（Physician-Assisted Dying, PAD）」有待公共討論，這是指醫師依法提供藥物，由患者自行使用結束生命。

台大公衛學院今天舉行「善終自主：台灣民眾對醫師協助死亡的看法」記者會，公布3992份成年人有效樣本的線上調查，分析病人在3種情境下，受訪者是否支持病人請求醫師協助死亡。

這3種情境是：病人已末期且無法緩解痛苦；病人非末期，但無法治癒且長期痛苦；嚴重認知障礙，如重度失智無法自理等。整體而言，調查顯示，67.6%受訪者支持處於3種情境的病人都有權要求醫師協助死亡。

就各別情境而言，支持度最高情境的是病人已末期且無法緩解長期痛苦，達86.2%；其次為病人非末期，但無法治癒且長期痛苦，支持度為79.6%；嚴重認知障礙，如重度失智無法自理情境的支持度排第3，為72.6%。

調查也顯示，進一步分析較支持PAD族群特色，為20至39歲年輕人、男性、無宗教信仰者、擔任正式照服員等支持度較高。醫事人員在任何情境皆不支持，可能與職業倫理與法律考量有關。

陳端容表示，台灣醫事人員不支持任何情境的醫師協助死亡，雖然整體分佈趨勢與相關因子與其他國家研究相同，但與民眾期待形成距離，建議推動更多死亡議題的醫病溝通與醫病共享決策，增加病主法識能。

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陳端容認為，年輕人較傾向個人主義，個人承受痛苦生命就應有權利選擇醫師協助死亡，年長者與女性多傾向「延命是孝道」，重視家庭集體決策；至於無宗教信仰者的支持度高於有宗教者，可能是出於宗教對生命神聖性、不可自行結束生命與苦難具宗教道德性的觀點。

值得注意的是，醫事人員基於「不傷害原則」傾向保留態度，但正式照服員的支持度反而較高，陳端容表示，這樣的結果凸顯長期照護者視角的同理與病苦感知。台灣民意高度支持末期、無法緩解痛苦的病人有權要求醫師協助死亡，建議可開放社會對話。（編輯：陳清芳）1140424