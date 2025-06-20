藝術家埃利亞松個展 以作品喚醒人們好奇心

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（中央社記者王寶兒台北20日電）曾被任命聯合國開發計劃署氣候行動親善大使、冰島裔丹麥籍藝術家埃利亞松首檔台灣大型個展明天展出，除以玻璃球、青銅雕塑展現對冰川融化現象關注，也以多件作品挑戰人們感知。

奧拉弗．埃利亞松（Olafur Eliasson）生於1967年，在冰島與丹麥成長，自小受自然環境啟發，1995年自丹麥皇家美術學院畢業後，搬到德國並創立工作室，1997年起陸續於世界各大美術館和公共場域展出個展，並以挑戰感知、強調環境共創的作品享譽國際，如曾於倫敦泰特現代美術館（Tate Modern）展出的「天氣計畫」。

台北市立美術館今天舉行埃利亞松首檔在台大型個展「你的好奇旅程」開幕記者會。埃利亞松提到，展覽中有幾個重點關鍵字，「好奇」是其一，他希望大家能帶著好奇心來到展場，人們對熟悉世界習以為常，但帶著好奇心看待，相信能夠看到許多新事物。

「旅程」也是一個關鍵字，埃利亞松表示，這檔展覽從德國柏林來到台北，這是段旅程，觀眾從家裡來到展場是種旅程，而觀展過程也是種旅程，可以從期望體驗到成為回憶，這是不同旅程交集而成，像他來到台灣一樣，他也抱著好奇心來到這裡，與眾人的人生旅程交會，也向所有人學習。

「你的好奇旅程」展由5座城市美術館共製，並與奧拉弗．埃利亞松工作室（Studio Olafur Eliasson）合作策劃，首站自2024年於新加坡美術館展開，隨後至紐西蘭奧克蘭美術館掀起熱烈迴響，北美館此次展出後，則將前往印尼雅加達努桑塔拉現當代藝術館展出。

如展名中的「你」所揭示，埃利亞松展覽強調與觀眾的互動，透過17件歷年、近年作品，試圖啟發觀眾新視野。像是1993年作品「美」呈現彩色水霧光幕，不同波長的色彩會依角度顯現，讓每個人見到的彩虹都不盡相同。

2024年新作「冰河的最後七天」則透過青銅雕塑呈現冰川融化的不同階段，還有並列不同大小的透明玻璃球，象徵融化後的水量，提醒氣候變遷與全球升溫加速冰川消退的危機。

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值得一提的是，展品「立方結構的演化計畫」則以協作方式，邀請觀眾透過白色樂高積木，一同構築對未來城市的想像。這件作品沒有預設結局，而是在每位參與者的創造下不斷演變。

「奧拉弗．埃利亞松：你的好奇旅程」明天起於北美館展出至9月21日。（編輯：龍柏安）1140620