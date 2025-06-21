實踐大學陳立越服裝設計「育我如母」獲英GFW金獎

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（中央社記者陳至中台北21日電）實踐大學服裝設計學系學生陳立越憑藉作品「育我如母」，展現對針織媒材的理解與創新，融入藍鵲、花磚、提燈等元素，在2025年英國Graduate Fashion Week國際競賽中勇奪金獎。

實踐大學今天發布新聞稿，陳立越的「育我如母」以阿嬤的養育之恩為創作靈感，在下雨天裡，阿嬤輕聲哼唱傳統歌謠「天黑黑」，流金歲月裡的含辛茹苦，承載著無盡的愛。

在服設系教師施雅玲的引導下，陳立越展現對針織媒材的理解與創新運用，作品融合台灣的美麗藍鵲、寓意祝福的花磚、象徵溫暖記憶的提燈等細膩元素，不僅勾勒出阿嬤那段溫柔堅毅的歲月，更承載濃厚的情感意涵。

陳立越帶著作品參與在英國舉辦的GFW畢業時裝週，成功抱回大獎。這是由時尚慈善組織Graduate Fashion Foundation為培育新一代設計人才舉辦，是全球規模最大的時裝展演活動之一。

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陳立越表示，這次比賽讓他遇見來自世界各地的選手跟老師，每個人都很努力在讓自己的作品發光發熱。即使在他鄉遇到很多不同的挑戰，但大家仍相互扶持、彼此幫助，讓他留下深刻印象。

實踐大學自2013年起鼓勵學子參與GFW，至今已榮獲5座金獎與1座銀獎，未來將持續培育懷抱初心與熱情的設計新星，讓台灣情感設計與創意實力閃耀於全球時尚舞台。（編輯：李錫璋）1140621